Otomotiv pazarı eylülde yüzde 24 daraldı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,33 azalarak 83 bin 469 adede geriledi. 2025’in eylül ayında toplam pazar 110 bin 302 adet seviyesindeydi.

Otomobil satışları eylülde sert geriledi

ODMD verilerine göre, otomobil satışları eylülde yıllık bazda yüzde 27,8 azalarak 63 bin 736 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil satışları 88 bin 274 adet seviyesindeydi.

Ocak-eylül döneminde otomobil pazarı yüzde 15,45 daralarak 627 bin 977 adede geriledi.

Hafif ticari araç satışları ise eylülde yüzde 10,42 azalışla 19 bin 733 adet olarak gerçekleşti. İlk 9 ayda hafif ticari araç pazarı yüzde 5,12 düşüşle 175 bin 488 adet oldu.

ODMD’nin açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 azalarak 803 bin 465 adede indi. 2025’in aynı döneminde toplam satış 927 bin 647 adet seviyesindeydi.

İthal otomobil satışlarında yüzde 36’yı aşan düşüş

Eylülde yerli otomobil satışları yüzde 7,79 azalarak 24 bin 325 adede gerilerken, ithal otomobil satışları yüzde 36,32 düşüşle 39 bin 411 adet oldu.

Ocak-eylül döneminde yerli otomobil satışları yüzde 1,58 artışla 221 bin 326 adede yükselirken, ithal otomobil satışları yüzde 22,51 azalarak 406 bin 651 adede geriledi.

Yerli hafif ticari araç satışları yükseldi

Hafif ticari araç pazarında eylülde yerli satışlar yüzde 8,51 artarak 5 bin 676 adede çıktı. İthal hafif ticari araç satışları ise yüzde 16,31 azalışla 14 bin 57 adet oldu.

İlk 9 ayda yerli hafif ticari araç satışları yüzde 9,23 artışla 42 bin 268 adede yükselirken, ithal satışlar yüzde 8,92 düşüşle 133 bin 220 adede geriledi.