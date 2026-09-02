Otomotiv pazarında ağustosta yüzde 20'yi aşan düşüş

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının ilk sekiz ayında daralırken ağustos ayında düşüş belirgin şekilde hızlandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 adet oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 13,78 düşüşle 564 bin 241 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,40 daralarak 155 bin 755 adet olarak gerçekleşti.

Ağustosta satışlar yüzde 20,28 geriledi

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,28 küçülerek 81 bin 31 adede indi.

Otomobil satışlarındaki düşüş daha sert oldu. Ağustosta otomobil satışları yüzde 25,16 azalarak 61 bin 529 adede geriledi.

Hafif ticari araç satışları ise yıllık bazda yüzde 0,34 artarak 19 bin 502 adede yükseldi.

Buna rağmen ağustos ayı toplam pazarı, son 5 yılın ağustos ayı ortalamasının yüzde 4,4, son 10 yılın ortalamasının ise yüzde 23,9 üzerinde kaldı.

SUV modeller pazardaki liderliğini korudu

Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarının yüzde 84,3'ünü A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu.

C segmentinde 313 bin 13 otomobil satılırken, bu grubun pazar payı yüzde 55,1 oldu. B segmenti ise 162 bin 982 satış ve yüzde 28,9 payla ikinci sırada yer aldı.

Gövde tiplerine göre SUV modeller açık ara liderliğini sürdürdü. Sekiz aylık dönemde 372 bin 790 SUV satılırken, bu araçların pazar payı yüzde 66,1'e ulaştı.

Sedan modeller 112 bin 648 adetle yüzde 20, hatchback modeller ise 76 bin 489 adetle yüzde 13,6 pay aldı.

Hibrit ve elektriklinin payı yüzde 51,9'a çıktı

Otomobil pazarında motor tiplerine göre dağılımda hibrit ve elektrikli araçların ağırlığı arttı.

Ocak-Ağustos döneminde 230 bin 341 benzinli otomobil satılırken bu araçların pazar payı yüzde 40,8 oldu.

Hibrit otomobil satışları 187 bin 45 adede ulaşarak yüzde 33,1 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adetle yüzde 18,8 paya ulaştı.

Böylece hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam pazar payı yüzde 51,9'a yükseldi.

Dizel otomobillerin payı yüzde 5,9, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Güçlü elektrikli araçlarda sert düşüş

Elektrikli otomobil pazarında güç seviyelerine göre farklı bir görünüm ortaya çıktı.

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,3 artarken, bu grubun pazar payı yüzde 16,8'e yükseldi.

Buna karşılık 160 kW üzerindeki elektrikli otomobil satışları yüzde 65,3 azaldı ve pazar payı yüzde 2'ye geriledi.

Otomatik vitesin payı yüzde 97

Ocak-Ağustos döneminde 547 bin 126 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı. Otomatik araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 97'ye ulaştı.

Manuel şanzımanlı otomobiller ise 17 bin 115 adet satış ve yüzde 3 pazar payında kaldı.

Hafif ticari araçlarda en fazla tercih edilen gövde tipi Van oldu. Bu segmentte 118 bin 472 araç satılırken, pazar payı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Kamyonetler ise 14 bin 373 adet satış ve yüzde 9,2 payla ikinci sırada yer aldı.