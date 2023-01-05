Otomotiv satışları 2022'de 783 bini aştı

İSTANBUL/EKONOMİ

Otomotivde ÖTV belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla hızlanan satışlar, çip krizi ve yüksek enflasyona rağmen 2022’yi yılı büyüme ile kapadı. ODMD’nin verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022’de yıllık bazda yüzde 6,2 oranında büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2022 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılının aralık ayına göre yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 oldu.

Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 55,2 artışla 28 bin 446 seviyesine ulaştı. Aralık ayındaki hızlı artışta, birçok tüketicinin yeni yıl zamlar gelmeden araç talebini öne çekmesi etkili oldu.

Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021’in aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adete ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 5,5 artarak 592 bin 660 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

Yüksek fiyatlar, düşük segmente talebi artırdı

Yüksek enflasyon ve kur artışına paralel, 2022 yılında otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 70 artması, görece daha ucuz olan segmentlerin toplam satışlardaki payını artırdı. 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde, otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 88’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 303 bin 145 adetle yüzde 51,1, B segmenti otomobiller de 215 bin 644 adetle yüzde 36,4 pay aldı. 2021 yılında ise pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

SUV ilk kez Sedan’ı geçti

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,4 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,6 payla sedan ve yüzde 20,1 payla da hatchback otomobiller takip etti. SUV satışları ilk kez yıllık bazda sedan otomobilleri geçti.

Elektrikli artıyor, dizel azalıyor

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde, benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Geçen yıl benzinli otomobil satışları 408 bin 920 adetle pazardan yüzde 69 pay alırken, dizel otomobil satışları 103 bin 311 ile yüzde 17,4 pay, hibrit otomobil satışları 64 bin 387 ile yüzde 10,9 ve otogazlı otomobil satışları da 8 bin 309 adetle yüzde 1,4 pay aldı.

Geçen yıl elektrikli araç satışlarındaki artış dikkat çekti. 2022 yılında 7 bin 733 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2021’de ise bu rakam 2 bin 846 adet olarak gerçekleşmişti. Togg’un yanı sıra Tesla’nın da bu yıl bahar aylarında satışa sunulmasıyla elektrikli araç pazarının asıl sıçramayı 2023 yılında yapması bekleniyor.

ODMD Başkanı Bozkurt: 2023’ü tahmin etmek çok zor

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2023 yılına yönelik pazar tahmini yapmanın zor olduğunu vurgulayarak, “2023’te de ilginç bir yıl bizi bekliyor. Otomotivde tahminler çok zor. Yarının tahminini bile yapmak suya yazı yazmaktan öteye geçemez. O yüzden geçen yılla hemen hemen aynı bir 2023 bizi bekliyor” dedi.