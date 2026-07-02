Otomotiv satışlarında üst üste beşinci düşüş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,79 azalışla 440 bin 234 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945 adede geriledi.

Haziran ayında ise toplam pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,44 azalarak 105 bin 41 adet olarak gerçekleşti. Böylece otomotiv pazarında aylık bazda daralma üst üste beşinci aya taşındı.

Satışlar ortalamaların üzerinde kaldı

Daralmaya rağmen haziran ayı satışları tarihsel ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Toplam pazar, son 5 yılın haziran ortalamasının yüzde 5,6, son 10 yılın ortalamasının ise yüzde 25,4 üzerinde yer aldı. Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında da benzer şekilde uzun dönem ortalamalarının üzerinde bir performans kaydedildi.

SUV modeller liderliğini korudu

Segment bazında düşük vergi avantajına sahip A, B ve C segmenti otomobiller toplam satışların yüzde 84,7'sini oluşturdu.

C segmenti 241 bin 100 adet satış ve yüzde 54,8 payla ilk sırada yer alırken, B segmenti 130 bin 476 adet satışla yüzde 29,6 pay aldı.

Gövde tipinde ise SUV modeller açık ara liderliğini sürdürdü. İlk yarıda 284 bin 493 adet SUV satılırken bu segmentin pazar payı yüzde 64,6 oldu. SUV'ları sedan ve hatchback modeller takip etti.

Hibrit ve elektrikli araçların payı arttı

Motor tipine göre en fazla satılan otomobiller 182 bin 492 adetle benzinli modeller oldu. Hibrit otomobiller 145 bin 804 adet satışla yüzde 33,1, elektrikli otomobiller ise 81 bin 331 adet satışla yüzde 18,5 pazar payına ulaştı.

Elektrikli otomobillerde 160 kW altındaki modellerin satışları artarken, 160 kW üzerindeki modellerde düşüş yaşandı.