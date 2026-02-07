Otomotiv sektörü 6 ay süreyle yerli katkı oranı hesabından muaf tutuldu
Yerli malı belgesi almak için başvurusu yapılan ürünün yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yerli Malı Tebliğinde değişiklik yapıldı.
ANKARA(EKONOMİ)-
Tebliğe eklenen geçici madde ile tebliğin nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında tebliğ hükümleri otomotiv için 1 Temmuz 2026’ya kadar uygulanmayacak.
Hangi hükümler uygulanmayacak?
Tebliğ’e göre, ürünlere yönelik yerli malı belgesi A sınıfından E sınıfına kadar değişiyor. Yerli katkı oranı yüzde 91-100 arasında olan ürünler A sınıfında yer alırken, yüzde 81-90 arasındaki ürünler ise B sınıfında yer alıyor. Yurt içinden temin edilen girdiler, ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolüne tabi tutuluyor.