Otomotiv sektörü 6 ay süreyle yerli katkı oranı hesabından muaf tutuldu

ANKARA(EKONOMİ)-

Tebliğe eklenen geçici madde ile tebliğin nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında tebliğ hükümleri otomotiv için 1 Temmuz 2026’ya kadar uygulanmayacak.

Hangi hükümler uygulanmayacak?

Tebliğ’e göre, ürünlere yönelik yerli malı belgesi A sınıfından E sınıfına kadar değişiyor. Yerli katkı oranı yüzde 91-100 arasında olan ürünler A sınıfında yer alırken, yüzde 81-90 arasındaki ürünler ise B sınıfında yer alıyor. Yurt içinden temin edilen girdiler, ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolüne tabi tutuluyor.