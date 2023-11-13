Otomotiv üretimi yüzde 12 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 olarak gerçekleşti. Geçen yılın 10 aylık dönemine kıyasla yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi 779 bin 328'e, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751'e yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın 10 ayında üretim yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 arttı. 2022'nin 10 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 46, ağır ticari araç pazarı yüzde 24, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 51 arttı.

Yılın 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 832 bin 80, otomobil ihracatı ise 540 bin 304 düzeyinde gerçekleşti.

2023'ün 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 999 bin 858'den kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 68'lik artış sağladı ve 749 bin 501'e ulaştı.

İhracat yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolara ulaştı

Yılın 10 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 832 bin 80 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15 bin 648 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün 10 aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 13 artarak 27,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 arttı.