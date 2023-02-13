Otomotivci ‘deprem’ mesaisinde

Aysel YÜCEL - OTONOMİ

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen Türkiye tarihinin en yıkıcı deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, otomotiv sektörü de ilk günden bu yana bölgeye yardım için seferber oldu. Üreticisinden, distribütörüne, bayisinden servis ve yakıt firmalarına kadar tüm sektör paydaşları, bir haftadır neredeyse bütün enerjisini bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak için harcıyor. Depremin ilk gününden itibaren hem sektör STK’larında hem de şirket bünyelerinde kriz masaları oluşturuldu. Bazı şirketler bünyelerindeki kurtarma ekiplerini bölgeye gönderirken, bazıları ise yardım malzemesinin dağıtımını hızlandıracak ticari araç desteğinde bulunuyor. Gıda, tekstil, hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçları içeren yardım TIR’larını bölgeye gönderen şirketlerin çoğu ayrıca Afad ve Ahbap gibi yardım kuruluşlarına milyonlarca dolar bağışta bulundu.

KURTARMA EKİBİ SAHADA

*FORD OTOSAN: Şirket, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki yaraların sarılması için Koç Topluluğu bünyesinde oluşturulan Kriz Koordinasyon Merkezi ve AFAD ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Ford Otosan Arama Kurtarma Ekipleri (FOKE) kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Doktor ve hemşireler de sahra hastanesi kurarak tıbbı destek vermeye başladı. Bölgenin ısınma ve temel ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bayiler ve gönüllü çalışanlar topladıkları malzemeleri bölgeye ulaştırdı. Aynı zamanda yerinde servis araçlarıyla bölgedeki tüm ambulanslara ücretsiz periyodik bakım hizmeti, başta kamu araçları olmak üzere otomobil hem de ticari araçlara ücretsiz yol yardım ve çekici hizmeti sunuldu.

KAMYON VE PİCK-UP’LARI BÖLGEYE GÖNDERDİ

* ANADOLU ISUZU: Grup, depremin yaşandığı ilk günden bu yana yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçerisinde termal battaniye, polar battaniye, uyku tulumu, soba gibi yardım malzemelerini bölgeye göndermenin yanı sıra depremzedelerin bölgeden tahliyesine de destek oluyor. Yurtdışı distribütörler ve Japon ortakları da destek oluyor. En acil ihtiyaçlardan biri olan çadır ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Görüştüğümüz Anadolu Isuzu yetkilileri, araç ihtiyacının da çok fazla olduğunu belirterek kamyon ve pick-up tahsis ediyor.

DEPREMZEDELER İÇİN ANTALYA’DA OTEL TUTTU

* STELLANTIS TÜRKİYE: Peugeot, Citroën, Opel ve DS gibi markaları bulunduran Stellantis Türkiye, yaklaşık 4 günde 600 kadarı bebek, küçük çocuklar ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 1200’i aşkın kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti. Antalya’da 350 odalı bir otel tutarak yetkili satıcılarının tüm çalışanlarına ve ailelerine güvenli ve sıcak bir alan yaratan Stellantis Türkiye, kapsamlı bir operasyonla yaklaşık olarak toplamda 1.500 kişiye yakın kişiyi bölgeden tahliye etmeyi ve güvenli barınma ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Yaralıların tedavilerini de üstlenen Stellantis Türkiye, sadece temsil ettiği 4 markasının bayi çalışan ve ailelerini bölgeden tahliye edip güvenli bir barınma alanı açmakla da yetinmedi. Bayilerinin temsil ettiği farklı otomotiv markalarının çalışanlarını ve ailelerini de geride bırakmadan, onları ayırt etmeksizin bölgeden tahliye etmeye başlayan Stellantis Türkiye, deprem bölgesinde yer almayan yetkili satıcılarının yardım talebi üzerine de bir destek hesabı açtı. Ülke çapındaki diğer bayilerin yardımlarını da bu operasyon için kanalize eden Stellantis Türkiye, bu bağışları da deprem bölgesinden tahliye edilen ailelerin bebek ve çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyor. Stellantis Türkiye, yaptığı yardımları AFAD kanalıyla bölgeye ulaştırmaya da devam ediyor.

Kiralama şirketi Enterprise, 100'e yakın karavanının

kiralama sürecini durdurdu, deprem bölgesine gönderdi.

SOOWROOM'LAR SIĞINAK OLDU

* TOFAŞ/FIAT: Türkiye’de Fiat markalı araçları üreten Tofaş, AFAD ile koordineli bir şekilde depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek için 15 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, şirket ve çalışanları toplanan yardım malzemelerini Tofaş TIR’ları ile yola çıkardı. Bölgedeki bazı Fiat bayileri de sokakta kalan depremzedelerin sığınağı oldu.

* MERCEDES BENZ TÜRK: Şirket, deprem bölgesine yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra AFAD ile koordineli olarak ısıtıcı, kışlık mont, polar, battaniye, atkı, bere, eldiven, powerbank kış şartlarına uygun tekstil malzemeleri ve gıda ürünleri gönderdi. Şirket aynı zamanda tüm Mercedes-Benz çekicilere ücretsiz yol yardımı da sundu. Şirket, bu acil ihtiyaçların yanı sıra orta ve uzun dönemli destekler için de devrede olacağını açıkladı.

* HYUNDAI ASSAN: Güney Koreli otomotiv markası Hyundai’nin Türkiye'deki izmit fabrikasında üç model üreten şirketi Hyundai Assan, depremden zarar gören bölgelere yardım ulaştırmak için, kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaçları kapsayan 10 milyon TL değerinde desteğini AFAD’a bağışladı.

* CHERY TÜRKİYE: Çinli otomotiv üreticisi Chery International’in üst düzey liderleri, Chery’nin Türkiye’deki iştirakinin tüm çalışanlarına afet durumu ihtiyaçlarını ivedilikle temin etmek için ellerinden geleni yapmaları için 100 bin dolar destek sağladı.

Renault Grup Türkiye, depremin ilk gününden başlayarak

acil ihtiyaç malzemelerini afet bölgesine gönderiyor.

* MAİS: Renault ve Dacia markalarının Türkiye’deki satışını yapan Mais,depremin ilk gününden başlayarak yetkili satıcıları ile koordinasyon halinde depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Şirket, AFAD işbirliğinde, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye en yakın bayilerinden depremden hasar gören illere ulaştırıyor. Mais, Resmi makamların yanı sıra Oyak kriz Koordinasyon merkezi ve tüm çalışanlarının destekleriyle yardım çalışmalarını yürütüyor.

* OYAK RENAULT: Renault Grup Türkiye, depremin ilk gününden başlayarak acil ihtiyaç malzemelerinin afet bölgesine ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket yetkilileri, afet bölgesinde belirlenen orta ve uzun vadedeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

* BORUSAN: BMW, MINI, Land Rover gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Borusan, oluşturduğu Afet Koordinasyon Merkezi’nde genel ihtiyaçlar değil, iş makinesi, enerji çözümleri tedariki, barınma imkanıyla birlikte Borusanlı gönüllülerle desteğe başladı.

TIR’INI KONAKLAMA İÇİN GÖNDERDİ

*TÜRK TRAKTÖR: İlk etapta kazıcı-yükleyici iş makinesi, operatör ve kurtarma ekibi desteğini bölgeye ulaştıran şirket ayrıca, gönüllü çalışma arkadaşlarından topladığı kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı, powerbank vb. malzemelere ek olarak, su, poşetli ekmek ve konserve gıdaları bölgeye gönderdi. Şirket ayrıca, Konaklamaya elverişli TIR’larını da deprem bölgesine doğru yola çıkardı.

LANSMAN BÜTÇESİNİ DEPREME AYIRDI

* DOĞAN TREND OTOMOTİV: MG, Suzuki gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Doğan Trend Otomotiv, şirket bünyesinde oluşturduğu kriz yönetim yönetim ekibiyle, bayileriyle koordine bir şekilde deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Tüm iletişim ve lansman faaliyetlerine de ara veren şirket, bu çalışmalar için ayırdığı maddi kaynağını da afet bölgesine aktarma kararı aldı. Bu kapsamda daha önce önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan MG’nin elektrikli araç lansmanı da iptal edildi.

* ENTERPRİSE TÜRKİYE: Araç kiralama şirketi Enterprise, araç parkındaki tüm karavanlarının kiralama sürecini durdurarak afet bölgesine doğru depremzedelerin kullanımı için gönderdi. Enterprise Türkiye, hemen harekete geçerek araç parkındaki yaklaşık 100 adet entegre ve çekme karavanı deprem bölgesine, depremzedelerin konaklama ve barınma ihtiyaçlarını sağlamak üzere yolladı. Enterprise Türkiye, sosyal medya hesapları aracılığıyla ayrıca “Karavanlarını bölgeye sevk etmek isteyen vatandaşlarımız için sevkiyat sürecini uçtan uca tesis edebileceğimizi bildirmek isteriz” açıklamasını da yaptı.

* LEASEPLAN TURKİYE: LeasePlan Türkiye, Ahbap Derneği’ne deprem bölgesinde kullanılmak üzere 1 milyon TL nakdi yardım gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, Hollanda merkezli genel müdürlüğü LeasePlan Corporation ile yardımlar için iletişimini sürdürüyor. İhtiyaç Haritası’nın kullanımına sundukları araçlarla, bölgedeki yardım çalışmalarına lojistik desteği sağlayan LeasePlan, bölgede bulunan müşterilerinin ödemelerini düşünmemeleri adına gerekli aksiyonları aldığını da sosyal medya hesabından açıkladı.

AKARYAKIT ŞİRKETLERİ DE SEFERBER OLDU

Akaryakıt şirketleri de destek açıkladı. Petrol Ofisi, AFAD’a sunmak üzere 100 milyon TL’lik 5 milyon litre akaryakıt ikmalini deprem mağduru 10 ildeki istasyonlarının otomasyon sistemi üzerinden kademeli olarak bilabedel gerçekleştiriyor. BP Türkiye ve Castrol Türkiye, yardım kuruluşu Ahbap’a 28 milyon TL bağış yaptı. Turkpark, bölgedeki akaryakıt istasyonlarının ikmal süreçlerinin sekteye uğramaması, için 3 mobil ekip gönderdi.

Global merkezlerden Türkiye'ye tam destek

Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv marklarının global merkezlerinden de deprem bölgelerindeki ihtiyacı karşılamaya yönelik destek yağdı. Hyundai Assan’ın yardımlarının ardından, markanın Güney Kore’deki merkezi de Türkiye’deki deprem felaketine destek olmak amacıyla 1.8 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı. Alman lüks otomotiv markası Porsche, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon Euro bağışlayacağını açıkladı. Bağışını Aktion Deutschland Hilft'e yapan şirket, çalışanlarına da yardım çağrısı yaptı. Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, bu yıkıcı felakette aile üyelerini, arkadaşlarını evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden depremzedelerin yanında oldukları mesajını verdi. Volkswagen de Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 1 milyon Euro maddi destek yapacağını duyurdu. Ayrıca çalışanlarına depremzedelere destek olunması çağrısında bulundu. Alman kamyon üreticisi Man da, 1 milyon Euro destek açıkladı.

Türkiye'yi ziyaret eden MAN Global'in

yöneticileri, 1 milyon Euro bağış açıkladı.

Bu kapsamda 5 adet yangın söndürme

ve arazöz aracı, hibe edilecek.

Tedarikçiler, üretim desteği de veriyor

Otomotiv tedarik firmaları da afetzedelere yardım için seferber oldu. Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) afet bölgesinde kullanılmak üzere AFAD’a 1.5 milyon TL bağış yaptığını açıkladı. Öte yandan bazı tedarik firmaları afet bölgesindeki enkaz çalışmaları için ekipman üretmeye başladı. Kanca El Aletleri bu firmalardan biri. Kanca, depremin ikinci gününden itibaren iki kollu inşaat demiri kesme makas üreterek Kocaeli AFAD’a gönderiyor.

Bölgede en çok minivan ve pick-up ihtiyacı var

Otomotivciler, deprem bölgesindeki araç ihtiyacını karşılamak için de harekete geçti. Kamu yetkilileri, bölgedeki acil araç ihtiyaçlarını karşılamak için Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ile koordineli çalışıyor. Edindiğimiz bilgiye göre, talepler çoğunlukla OSD’ye iletiliyor, dernek de bu konuda üyelerinden destek alıyor. Araç ihtiyacına yönelik taleplerin bazıları da direkt firmalara yöneltiliyor. Bölgede özellikle yardım malzemelerinin hızlı dağıtımı için ticari araçlar ve pick-up’lara büyük ihtiyaç var. Firmalar çok sayıda aracı bölgeye gönderdi. Görüştüğümüz bazı ticari araç üreticileri, şimdilik bölgeye yönelik araçlar için üretim planlarında değişiklik yapmadıklarını ancak gerekli olması durumunda üretimi ve ithalatı artırmaya yönelik çalışmalar yapabileceklerini söyledi. Bu firmalardan biri de Anadolu Isuzu.

“Üretimde inşaat kamyonuna kısmi kayış olabilir”

Deprem bölgesinde önümüzdeki aylardan başlayarak inşaat kamyonu talebi de artacak. Bu konuda sorularımızı yanıtlayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş CEO'su Kazım Tuncay Bekiroğlu, “İnşaat sektöründe kamyonu varlığının deprem hasarının giderilmesi için bir kısıt olmadığını düşünüyorum. İnşaat firmalarımızın ekipmanları deprem bölgesinde hızlı bir inşa için yeterli. Müdahale hızını belirleyecek başka kısıtlar var. Muhtemelen planlı başka altyapı projeleri deprem bölgesine kaydırılır. Tüm bu sebeplerle 2023 yılında deprem dolayısıyla toplam kamyon pazarında pazarın normal dinamiklerine göre belirgin bir artış beklemiyorum. Belki mevcut üretim içerisinde küçük bir miktar inşaat kamyonlarına kayma olabilir. Biz planlamamızda belirgin bir değişikliğe gitmiyoruz” açıklamasını yaptı.