Otomotivde daralma haziranda da sürdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılı haziran ayı satış verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet oldu. Böylece pazardaki daralma mayısı ayının ardından haziranda da devem etti.

Verilere göre, otomobil satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet oldu.

Pazar, ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, ilk 6 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,4 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,9 artış kaydetti.