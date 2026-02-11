Otomotivde kredinin yerini servet aldı

SELÇUK ALTUN

Maher Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Quick Finans, “2. El Otonun Yıldızları Çalıştayı”nın ilkini 6-8 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde gerçekleştirdi. Çalıştay, otomotiv sektörü temsilcilerini finansal gelecek vizyonu etrafında bir araya getirdi. Çalıştayda, Maher Holding’in “bütünleşik finansal ekosistem” stratejisi ile makroekonomik politikaların pazar üzerindeki etkileri ve yeni dönem regülasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ve holdingin üst düzey yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu ile Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan konuşmacı olarak katıldı. Quick Finans’ın Türkiye geneline yayılan bayilerinin yer aldığı buluşmanın moderatörlüğünü gazeteci Noyan Doğan gerçekleştirdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ahmet Yaşar, grubun Quick Sigorta ile 2017 yılında başlayan yolculuğundan bugüne ulaştığı ‘bütünleşik finansal ekosistem’ vizyonunu anlattı. Yaşar’dan sonra sahneye çıkan ve sektörün güncel durumunu analiz eden Nihat Karadağ, makroekonomik politikaların kredi piyasaları üzerindeki baskısını rakamlarla ortaya koydu. Sektör paydaşlarıyla bir araya geldiği çalıştayda konuşan Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu ise, ikinci el otomotiv sektörüne yönelik regülasyonların geleceği ve piyasa dengeleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Otomotiv sektörünün deneyimli ismi Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan da, 2025 yılı pazar verilerini değerlendirdiği analizinde, finansman modellerindeki değişim ve kredi piyasalarındaki daralmanın pazar dinamikleri üzerindeki etkilerini anlattı. Çalıştayın ardından, Quick Finans’ın başarılı bayileri 8 farklı kategoride ödüllerini aldı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: Sigorta odaklı dev bir finansal ekosistem inşa ediyoruz

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ile başlayan ve 8 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük ilk beş sigorta grubundan biri haline gelen yapılarını, dünyadaki “bankaların sahibi sigorta şirketleridir” vizyonuyla kurguladıklarını söyledi. Yaşar, “Grubun temel stratejisi; sigorta, finans, ödeme sistemleri, gayrimenkul ve mobilite şirketlerini tek bir ekosistemde birleştirerek ‘bütünleşik ürünler’ sunmaktır” dedi.

Yaşar, iş ortakları olan acente ve bayileri sadece poliçe kesen noktalar değil, tüm finansal ürünlerin sunulduğu birer “finansal market” haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ek olarak, otonom araç yazılımlarından, uzay teknolojilerine ve dijital ikiz şehir projelerine kadar geniş bir alanda teknoloji yatırımları yaptıklarını aktaran Yaşar, “Gelecekte kasko değil, yazılımcı ve işletici sorumluluğu ön plana çıkacak. Biz her alanda işin içinde olup geleceği bugünden öğreniyoruz” diyerek grubun vizyoner bakış açısını özetledi.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ: Servet etkisi, otomotiv satışlarında kredinin yerini alıyor

Türkiye otomotiv pazarı, bir yandan teknolojik dönüşüm ve SUV talebiyle şekillenirken, diğer yandan ekonomi yönetiminin uyguladığı makro ihtiyati tedbirlerin yarattığı likidite sıkışıklığıyla mücadele ediyor. Sektörün güncel durumunu analiz eden Nihat Karadağ, makroekonomik politikaların kredi piyasaları üzerindeki baskısını rakamlarla ortaya koydu.

Sunumda öne çıkan verilere göre, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı faiz artışları ve kredi büyüme sınırları, taşıt kredilerine erişimi ciddi ölçüde kısıtladı. Finansal sıkılaşma politikaları neticesinde; bankaların ve finansman şirketlerinin kredi iştahı azaldı. Karadağ, dezenflasyon programının bir sonucu olarak kredi piyasalarındaki daralmanın, otomotiv pazarında nakit paraya dayalı işlemleri zorunlu kıldığını vurguladı.

“Makro politikaların en somut etkisi kredili satış oranlarında görüldü. Geçmiş yıllarda pazarın ana yakıtı olan taşıt kredileri, günümüzde toplam satışlar içinde en düşük paylardan birine sahip. Kredi büyüme hızına getirilen %2’lik sınır, piyasadaki “finansman motorunu” yavaşlatmış durumda” diyen Karadağ’ın aktardığı verilere göre; otomotiv sektörü yıllık 130 milyar dolar ciro ile ekonominin %8’ini temsil ederken, kredi piyasalarındaki her 1 puanlık daralma sektörün genel büyüme verilerini doğrudan aşağı çekiyor.

Kredi musluklarının kapandığı bir ortamda satışların nasıl sürdüğüne dair analiz sunan Karadağ, ‘altın ve servet etkisine’ dikkat çekti. Otomotiv fiyatlarının, özellikle Avrupa’daki durgunluk nedeniyle artmadığı ve reel anlamda değer kaybettiğini aktaran Karadağ, bu ortamda banka kredisinden mahrum kalan tüketicinin, elindeki altın ve diğer varlıkları nakde çevirerek araç alımına yöneldiğini söyledi. Karadağ, bu durumun sürdürülebilir bir büyüme için yeterli olmadığını belirterek, sektörün sağlıklı işleyişi için kredi piyasalarının yeniden işler hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

2. el oto kredisinde devrim!

Kredi piyasalarındaki bu tıkanıklığı aşmak adına Quick Finans, makro baskıları minimize eden yenilikçi modeller geliştiriyor. “Kaskonomiq” projesi ile sigorta ve finansı birleştirdiklerini bildiren Karadağ, yaş sınırına takılan araçları bile finansman kapsamına alarak piyasaya taze kan pompaladıklarını söyledi. Karadağ, kredi piyasalarının tıkandığı noktada alternatif bir çıkış yolu yarattıkları yeni ürünlerini şu sözlerle anlattı: “Quick Sigorta’nın yeni ürünü KASKONOMİQ, aracın yaşı ne olursa olsun kasko güvencesi sunuyor. Biz de Quick Finans olarak KASKONOMİQ yaptırmayı taahhüt edenlere, yaşına, kilometresine ya da markasına bakmadan araç alımında taşıt kredisi imkânı sağlayacağız. Kredi, 15-20 yaş arası için 24 ay, 20 yaş ve üzeri için 12 ay vadeli olacak. Yani hem aracı sigorta güvencesine alacağız hem de alımını kolaylaştıracağız.”

Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan: Kredi yoksa pazarın kimyası bozuluyor

Geçen yıl sıfır km araç satışlarının toplamda 1.3 milyon adedi aştığını hatırlatan Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, “Böyle bir tabloda, finansman modellerindeki değişim ve kredi piyasalarındaki daralma, sektörün en büyük sınavı olarak öne çıktı” dedi. Gülan, makroekonomik politikaların sadece alım gücünü değil, tercih edilen araç tipini de değiştirdiğini vurguladı. Benzinli ve dizel araç satışlarında yaşanan %14 ile %16 arasındaki daralma, sıkı para politikalarının yarattığı yüksek işletme maliyetlerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Buna karşılık, hibrit ve elektrikli araçlardaki %62 ile %82 arasındaki devasa artış, vergi teşvikleri ve düşük işletme maliyeti arayışının kredi darboğazına karşı bir “kaçış rotası” olduğunu gösteriyor.

Finansal sıkılaşma dönemlerinde kredi piyasalarının durma noktasına gelmesinin, bayiler ve galeriler için “stok maliyeti” riskini tetiklediğini belirten Gülan, makro göstergelerin kredi faizlerini yukarı çekmesiyle stok devir hızının (KPI) hayati bir kritere dönüştüğünü ifade etti. Gülan, “Krediye erişimin sınırlı olduğu bir ortamda, 60 günü aşan stoklar işletmeler için finansal bir alarmdır. Kredi muslukları kısıldığında satış danışmanı başına düşen verimlilik ve müşteri dönüşüm oranları, işletmenin hayatta kalma rehberi haline gelir” dedi.

Finans ve sigorta gelirleri kalkan görevi görüyor

Makroekonomik baskıların kredi hacmini daralttığı bu dönemde, Ziya Alp Gülan finans ve sigorta gelirlerinin önemine dikkat çekti. Geleneksel taşıt kredilerinin toplam pazar payı içindeki düşüşünü telafi etmek adına; kredi, sigorta, garanti ve aksesuar gelirlerinin bütünleşik bir paket olarak sunulması gerektiğini savundu. Gülan’a göre, finansman şirketlerinin esnek çözümleri, bankacılık sektöründeki katı kredi sınırlarını aşmak için sektörün elindeki en güçlü koz. Kredi koşulları pazarın kaderini çizecek. Türkiye’de bin kişiye düşen otomobil sayısının halen Avrupa ortalamasının çok altında olduğunu, ancak bu potansiyelin realize edilmesi için makroekonomik istikrar ve ulaşılabilir finansman modellerinin şart olduğunu vurgulayan Gülan’ın analizinde öne çıkan en kritik başlık, pazarın büyümesini etkileyen faktörlerin başında gelen “kredi koşulları” oldu. Gülan; faiz oranları, vade sınırları ve kredi kullanım oranları gibi makro ihtiyati tedbirlerin pazar hacmini doğrudan belirleyeceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu: 6 ay - 6 bin km kuralı devam edecek

Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu, ikinci el otomotiv piyasasının artık sıfır araç pazarının bir tamamlayıcısı değil, GSYH ve istihdamı doğrudan etkileyen devasa bir ekosistem olduğunu vurguladı. Karacaoğlu, kamuoyunda tartışılan “6 ay-6 bin kilometre” kuralının, piyasadaki iptal taleplerine rağmen istikrar adına bir süre daha uygulamada kalacağını açıkladı. Özellikle spekülatif amaçlı alım-satımların önüne geçmek için hayata geçirilen “6 ay-6 bin kilometre” düzenlemesine dair önemli bir parantez açan Karacaoğlu, sektörden bu kuralın esnetilmesi veya iptal edilmesi yönünde talepler geldiğini aktardı. Ancak piyasadaki yapay fiyat artışlarının dizginlenmesi ve tüketici lehine oluşan dengenin korunması amacıyla bu düzenlemenin bir süre daha yürürlükte kalacağını ifade eden Karacaoğlu, “Piyasa istikrarı açısından bu kuralın olumlu etkilerini gözlemliyoruz; bu nedenle kuralların tavsiye değil, bir zorunluluk olduğu çizgimizi korumaya kararlıyız” dedi.

Manipülasyona ve kayıt dışılığa karşı “dörtlü kalkan”

Karacaoğlu, kısıtlama kararlarının yanı sıra piyasa disiplinini sağlayan diğer düzenlemeleri de şöyle anlattı: “İlan fiyatı kısıtlaması ile ikinci el araç fiyatlarının sıfır liste fiyatını geçmesi engellenerek fiyat manipülasyonlarının önüne geçildi. Güvenli Ödeme Sistemi düzenlemesi, noterlik işlemi ile ödeme sürecini eş zamanlı hale getirerek dolandırıcılık riskleri ortadan kaldırıldı. Elektronik İlan Doğrulama ile kimlik ve yetki doğrulaması sayesinde yetkisiz ilanların ve dijital kirliliğin önüne geçildi.” Karacaoğlu, kesintisiz denetimlerle mevzuatın yalnızca kağıt üzerinde kalmadığını, saha denetimleri ve idari yaptırımlarla piyasa disiplininin tesis edildiğini belirtti.

‘Araç kiralama’ ve ‘ekspertiz’e düzenleme geliyor

Gündemlerindeki konu başlıklarına ilişkin de bilgi veren Özgür Karacaoğlu, önümüzdeki dönemde araç kiralama ve araç ekspertiz sektörlerine yönelik yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi. Gündemlerindeki bir diğer başlığında dijitalleşme olduğunu bildiren Karacaoğlu, dijitalleşmeyi bir kamu politikası aracı olarak gördüklerini belirterek,“Vatandaşın birkaç adımda doğru bilgiye ulaşabildiği bir dijital ekosistem artık tercih değil zorunluluktur” dedi.