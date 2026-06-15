Otomotivde üretim ve ihracat geriledi

Otomotiv Sanay Derneği'nin (OSD) haziran ayı raporuna göre, Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretimi 2026 yılının ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azalarak 538 bin 718 adede geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 20 düşüşle 301 bin 367 adet oldu.

OSD verilerine göre, traktör üretimi dahil toplam üretim 547 bin 115 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç üretimi yüzde 6 arttı. Üretim otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 11, midibüste yüzde 15 ve kamyonda yüzde 7 yükselirken minibüste yüzde 14 azaldı. Traktör üretimi yüzde 39 düşerek 8 bin 397 adede indi.

Ocak-mayıs döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 61 oldu. Kapasite kullanım oranı hafif araçlarda yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 olarak kaydedildi.

Rapora göre, toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 daralarak 468 bin 507 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 10 azalışla 356 bin 256 adede geriledi.

İthal otomobil satışları azalırken, yerli otomobil satışları arttı

Otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 65 oldu. Toplam otomobil satışları yüzde 10, ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 3 arttı.

Ticari araç pazarı 112 bin 251 adetle geçen yıla paralel seyretti. Hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken ağır ticari araç pazarı yüzde 11 daraldı. Hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 77 olarak gerçekleşti. Yerli hafif ticari araç satışları yüzde 16 artarken ithal satışlar yüzde 2 azaldı.

Ağır ticari araç pazarı yüzde 11 düşüşle 15 bin 369 adede, kamyon pazarı yüzde 14 azalışla 13 bin 114 adede geriledi. Otobüs pazarı yüzde 14 artarak 952 adede, midibüs pazarı ise yüzde 19 yükselerek bin 303 adede ulaştı.

10 yıllık ortalamaların üzerinde seyretti

OSD raporunda, toplam pazarın son 10 yıllık ortalamanın yüzde 36,5 üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Otomobil pazarı 10 yıllık ortalamayı yüzde 38,1, hafif ticari araç pazarı yüzde 34,4 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 17,9 aştı.

Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 azalarak 373 bin 825 adede geriledi. Bunun 180 bin 849 adedini otomobiller oluşturdu. Otomobil ihracatı yüzde 29 azalırken ticari araç ihracatı yüzde 5 arttı. Traktör ihracatı yüzde 20 yükselerek 5 bin 149 adede çıktı.

İhraç edilen taşıtlar toplam üretimin yüzde 69'unu oluşturdu. Otomotiv ihracatı değer bazında yüzde 2 artarak 16,6 milyar dolara yükselirken otomobil ihracatı yüzde 8 düşüşle 4,4 milyar dolar oldu. Ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı yüzde 3 arttı.

Otomotiv sanayisi, toplam sektörel ihracattan aldığı yüzde 18 payla 2026 yılının ocak-mayıs döneminde ilk sırada yer aldı.