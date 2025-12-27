Otopark Yönetmeliği değişti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı son değişiklikle Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “250 m²” ibaresi “500 m²” şeklinde değiştirildi.
Hastanelerde yapılacak otopark hesabı ise 75 m² yerine 85 m² üzerinden yapılacak.
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Kararlar Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:
MADDE 1- 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “250 m²” ibaresi “500 m²” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin “8- Sağlık Yapıları” bölümünün “Hastaneler” satırında yer alan “75 m²” ibaresi “85 m²” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.