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OtoPriz, Bankkart ile harcamalarda yüzde 20 iade kampanyası başlattı

Türkiye’nin her bölgesinde hizmet veren, elektrikli araç dünyasının hızla büyüyen şarj istasyonu OtoPriz, avantajlı kampanyalarla elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlamaya ve temiz bir gelecek için yatırımlarına devam ediyor. OtoPriz, Ziraat Bankası’nın Bankkart kullanıcılarına, harcamalarının yüzde 20’sini anında iade ediyor. Bankkart kullanıcıları, 16 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile OtoPriz istasyonlarındaki şarj işlemleri sayesinde 500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı elde ediyor.

Haber Merkezi
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OtoPriz, Bankkart ile harcamalarda yüzde 20 iade kampanyası başlattı
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Yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Eksim Holding’in çatısı altında Türkiye’nin her bölgesinde hizmet veren yerli ve hızlı elektrikli araç şarj istasyonu Otopriz, devreye aldığı yeni kampanya ile kullanıcılarına kazandırmaya devam ediyor. Elektrikli araç ekosistemi içindeki konumunu güçlendirmeye devam eden OtoPriz, son olarak Ziraat Bankası’nın Bankkart kullanıcılarına özel yeni bir kampanya hayata geçirdi. Bu kapsamda Bankkart kullanıcıları, OtoPriz şarj istasyonlarındaki harcamalarının yüzde 20’sini anında iade alabiliyor. 16 Eylül - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Bankkart kullanıcıları, OtoPriz istasyonlarındaki şarj işlemleri sayesinde 500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı elde ediyor.

Liralar anında yükleniyor

Kampanyaya; Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS üzerinden alışveriş işleminden önce katılım sağlanması gerekiyor. Ardından, elektrikli araç kullanıcılarının kazandıkları Bankkart Liralar anında hesaplara yatacak ve 21 Kasım 2024 tarihine kadar kullanılabilir olacak. Kampanyanın detaylarına web sayfasında yer veren OtoPriz, elektrikli araç kullanıcılarını kullanıcı dostu arayüze sahip  https://otopriz.com.tr/ sayfasına davet ediyor.  

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