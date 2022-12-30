Otoprodüktörlerin piyasaya satış oranı yüzde 50’ye çıktı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 2023 yılına ilişkin serbest tüketici limitini 100 kmWH azaltarak 1000 kWh’a düşürdü.

Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararına göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren aylık 1000 kWh ve üzeri elektrik tüketimi olan aboneler serbest tüketici olabilecek. Bu miktar 2022 yılında 1100 kWH olarak uygulanıyordu.

Başka bir ifade ile bu sınırın üzerinde elektrik tüketimi olan, ticarethane, sanayi ve mesken tipi aboneler, elektrik tedarikçisini değiştirebilecekler. Öte yandan gün öncesi piyasasında ve dengeleme güç piyasasında, EPDK tarafından yeni bir karar alınana kadar asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitler ise 4200 TL/MWh olarak belirlendi.

Otoprodüktörler üretimin yüzde 50’sini satabilecek

Bir sanayi tesisiyle entegre olarak çalışan ve sanayi tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan yapılar olarak tanımlanan otoprodüktörlerin, ürettikleri enerjinin piyasaya satabilecekleri oranlar da yeniden belirlendi.

Buna göre 6646 Sayılı Kanun’un geçici 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan otoprodüktör şirketler, üretimlerinin yüzde 50 sini piyasaya satabilecekler.

İlgili kanun metninde otoprodüktörlerin piyasaya satabilecekleri oran yüzde 20 ile sınırlandırılmıştı. Aynı kanunda arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulması halinde EPDK’ya bu oranı artırma yetkisi verilmişti.