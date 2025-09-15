ÖTV artık tekerlekli vergi dairesi! Otomotiv sektörü tahsilat rekoru kırdı

Otomotivde vergi hasılatı rekor kırdı. Araç başı ödenen ÖTV miktarı ağustos ayında zirveye oturdu.

ÖTV geliri rekor seviyeye çıktı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ağustos ayında Hazine’nin ÖTV gelirinin rekor düzeye ulaştığını duyurdu.

Otomobilden elde edilen ÖTV gelirinde 24 Temmuz'da yapılan düzenlemenin etkisinin net bir şekilde görüldüğünü bildiren Özpeynirci, hükümetin yıl sonu için koyduğu 799 milyar TL'lik ÖTV hedefinin şimdiden %55,4'ünün elde edildiğini bildirdi.

Tahsilatta yıl sonu hedefinin yarısını şimdiden geçti

Özpeynirci, konuya ilişkin paylaşımında şunları aktardı:

“Ağustos ayında araç başına ortalama ÖTV geliri 626 bin TL'ye yükselirken, sekiz ayda yıl sonu hedefinin yarısından fazlasına ulaşıldı.

Ağustos ayında otomotiv pazarı, geçen yıla göre %11,62'lik bir büyüme göstererek 104.893 adede ulaşırken, hükümetin ÖTV tahsilatı %76,65'lik rekor bir artışla 65,69 milyar TL'ye yükseldi. Bu durum, 24 Temmuz'da yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin etkisini net bir şekilde ortaya koydu."

Araç başına ödenen ÖTV bir ayda 70 bin TL arttı

Özpeynirci, ağustosta ÖTV tahsilat rekoru kırıldığını dikkat çekerek, "Temmuz 2025'te satılan bir araçtan ortalama 556 bin TL ÖTV tahsilatı yapılırken, bu rakam ağustos ayında 626 bin TL'ye fırladı. Geçen yılın ağustos ayında ise bu tutar 395 bin TL seviyesindeydi.

Sekiz aylık döneme bakıldığında da benzer bir tablo görülüyor. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv pazarı yüzde 6,60 büyüyerek 844.761 adede ulaştı. Buna karşılık, aynı dönemde ÖTV tahsilatı yüzde 42,21'lik devasa bir artışla 442,7 milyar TL'ye yükseldi.

Bu tahsilat rakamı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yıl sonu için koyduğu 799 milyar TL'lik ÖTV hedefinin şimdiden yüzde 55,4'üne denk geliyor" dedi.

"ÖTV artık tekerlekli vergi dairesi"

Özpeynirci, otomotiv pazarındaki yüksek tahsilatı ilginç bir benzetme kullarak rakamlar ilgili "ÖTV'nin artık hükümet için "tekerlekli vergi dairesi" haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.