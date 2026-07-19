ÖTV destekli eşel mobil sistemi için son tarih belli oldu

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu artış akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Hafta içinde benzinin litre fiyatı 2 lira 69 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3 lira 12 kuruş yükselirken, zamların bir kısmı eşel mobil sistemi kapsamında yapılan ÖTV indirimiyle dengelendi.

Akaryakıtta ÖTV desteği kademeli olarak sona erecek

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'si 31 Temmuz'a kadar ÖTV indirimiyle karşılanmaya devam edecek.

Bu oran 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yüzde 25'e düşürülecek. Eşel mobil sistemi ise 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona erecek.

Kararda ayrıca, rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması halinde indirim tutarı kadar ÖTV'nin artırılacağı da yer aldı. Buna göre, fiyatlardaki düşüş önce vergi düzenlemesine yansıtılacak.

Akaryakıt zamlarının yarısı ötv indirimiyle karşılandı

Bu hafta benzine toplam 2 lira 69 kuruş, motorine ise 3 lira 12 kuruş zam yapıldı. Maliyet artışının yaklaşık yarısı ise eşel mobil sistemi kapsamında uygulanan ÖTV indirimiyle dengelendi.

Hesaplamalara göre, 50 litrelik bir depoda motorin kullananlar için yaklaşık 156 lira, benzin kullananlar için ise yaklaşık 135 liralık tutar pompa fiyatlarına yansımadı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, günlük benzin ve motorin tüketimi dikkate alındığında ÖTV indiriminin günlük karşılığı yaklaşık 240 milyon lira olarak hesaplandı.