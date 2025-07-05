ÖTV güncellemesi sonrası alkole yeni zam dalgası

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 3 Temmuz’da ÖTV otomatik olarak güncellendi.

ÖTV artışı, akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde sert fiyat artışlarına neden oldu.

Alkollü ürünlerdeki ÖTV zamları etiketlere yansımaya başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyururken, en ucuz bira 70 lira olarak açıklandı.

Zamlı fiyatlar 06 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.