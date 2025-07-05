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ÖTV güncellemesi sonrası alkole yeni zam dalgası

ÖTV’de otomatik artışla birlikte bira ve rakı grubuna bir zam daha geldiği görüldü. Zamlı fiyatlar sonrası en ucuz biranın fiyatı 70 TL oldu.

Haber Merkezi
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ÖTV güncellemesi sonrası alkole yeni zam dalgası
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Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 3 Temmuz’da ÖTV otomatik olarak güncellendi.

ÖTV artışı, akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde sert fiyat artışlarına neden oldu.

Alkollü ürünlerdeki ÖTV zamları etiketlere yansımaya başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyururken, en ucuz bira 70 lira olarak açıklandı.

Zamlı fiyatlar 06 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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