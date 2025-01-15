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ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu: Elde tutma süresi 10 yıla çıkarıldı, yüzde 40 yerlilik şartı

Engellilerin ÖTV muafiyeti ile alacağı araçları elde tutma süreleri beş yıldan 10 yıla çıkarıldı. Engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Haber Merkezi
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ÖTV muafiyetli engelli araç şartları belli oldu: Elde tutma süresi 10 yıla çıkarıldı, yüzde 40 yerlilik şartı
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Engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerle ilgili yeni düzenlemeyi içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yüzde 40 yerlilik şartı

Karar kapsamında engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Elde tutma süresi 10 yıla çıkarıldı

Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireyleri bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

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