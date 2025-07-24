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ÖTV oranlarındaki değişiklik enflasyonu nasıl etkiler? Bakanlık açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV oranlarında yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin 0,0019 puan olacağının öngörüldüğünü değerlendirdi. Bakanlık, "ÖTV adımı, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır" şeklinde belirtti.

Haber Merkezi
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ÖTV oranlarındaki değişiklik enflasyonu nasıl etkiler? Bakanlık açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan değişikliğin enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağını öngörüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin ÖTV uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiğini belirtildi.

Bu adımın, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu çerçevede;

• Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,

• Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,

• Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir."

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