ÖTV’siz araç teklifi Meclis'te: 5 yıl satış yasağı şartı

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli küçük esnaf ve sanatkârların artan hayat pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hazırladığı “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Teklif, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan ve 5510 sayılı Kanun’a göre 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlanan yurttaşlara, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımında ÖTV istisnası getirilmesini öngörüyor.

5 yıl boyunca satılamaması şartı

Düzenlemede, istisnanın ticari kazanca dönüşmemesi için alınan aracın iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamaması şartı yer alıyor.

Bu süre dolmadan satış ya da devir yapılması halinde, zamanında tahsil edilmeyen vergi ile gecikme faizi ve diğer fer’îlerin tahsil edilmesi öngörülüyor.

Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın hurdaya çıkması durumunda ise bir defaya mahsus olmak üzere yeniden istisna hakkı tanınıyor.

Ölçülü ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımı

Teklifin gerekçesinde, esnaf ve sanatkarların artan hayat pahalılığı ve vergi yükleri nedeniyle özellikle emeklilik döneminde ciddi geçim baskısı altında olduğu vurgulandı.

Mali etkinin sınırlı olacağı belirtilen teklifte; düzenlemenin yalnızca emekli Bağ-Kur’lu esnafı kapsaması, bir defaya mahsus olması ve beş yıllık başvuru süresiyle dar bir kitleye hitap etmesi nedeniyle kamu maliyesi açısından kontrollü kalacağı kaydedildi. Ayrıca araç alımına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecindeki MTV, sigorta ve akaryakıt vergileri üzerinden kamu gelirlerine dolaylı katkı oluşabileceği belirtildi.

CHP'li Durmaz, teklifine ilişkin değerlendirmesinde, "Esnaf ve sanatkârlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakârlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım, sağlık ve günlük ihtiyaçlara erişimi her geçen gün zorlaşıyor. Bu düzenleme; hedefli, ölçülü ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır. Yıllarca çalışıp prim ödeyen esnafımızın alın teri görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.