Outdoor Factory, temalı eğlencede rotasını yurtdışına çevirdi

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Temalı eğlence parkları, turistik alanlar, müzeler, su parkları, anıt projelerinde tasarım ve uygulama hizmeti sunan şirket, faaliyetlerine 2010’da başladı. Bugün, bünyesinde 160 çalışanı bulunan firma, Türkiye dışında ABD, Almanya, İtalya ve Özbekistan olmak üzere 5 ülkede ofisleriyle yola devam ediyor.

Yılda 200’ün üzerinde tasarım gerçekleştiren şirket Outdoor Factory Kurucu Ortağı Suphi Aydıner, Ortadoğu’da yatırım atağından pay almaya ve bu sektörünün bir numaralı pazarı ABD’de de kendini göstermeye odaklandı. Katar’da Oasis/ Quest ve Qeteifan gibi dev tema park projelerinin uygulanmasında yer alan şirket, Özbekistan’daki Bağımsızlık Anıtı’nı hayata geçirdi. Şu an Türkiye’de 5 şantiyede çalışmaları devam eden şirket, İstanbul’da, Ege’de, Güneydoğu Anadolu’da ve Akdeniz’de yakın zamanda 4 projesi daha hayata geçecek.

Amerika’da üretim tesisine yatırım yaptı

ABD Chicago’da uygun sistemlere sahip bir üretici firma bulduklarını söyleyen Aydıner, 2021’de 2 milyon dolarlık yatırım ile L3DFX şirketinin yüzde 50’sini alarak güçlerini birleştirdiklerini ve böylece Amerika’da da bir üretim tesisleri olduğunu ifade etti. Amerika’daki paylarını artırmayı hedefl ediklerini belirten Aydıner, şunları söyledi: “Şu an Avrupa’da 20 tema parkta imzamız var. Avrupa’da Almanya temalı park alanında başı çekiyor. Bugün Avrupa’daki yaklaşık 450 aktif parktan 180 tanesi Almanya’da. Almanya’dan sonra da Fransa, Belçika, İtalya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri şeklinde devam ediyor. Biz şu an Almanya ve Fransa’ya konsantre olmuş bir şekilde hareket ediyoruz. Tema parkların her yıl kendisini yenilemesi gerekiyor. Bu yenilenme yatırımı Avrupa’da yaklaşık 450 milyon Euroluk bir havuzu var. Bizim hedefimiz burdan pay almak. Amerika’da yıllık sadece tema parkta 20 milyar dolar civarında bir havuz var. Odak pazarlarımız arasında ise Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bulunuyor. Hedefimiz bu pazarlarda etkinliğimizi artırmak. Şirketimiz için yeni bir pazar olan Afrika’da ise başladığımız oluşumu da kuvvetlendirerek Afrika kıtasında sadece kuzeyde değil, Orta Afrika’da da yeni projelerde büyümemizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Farklı pazarlardaki yapılanmamız önümüzdeki yıl ciromuzun artışında da etkin bir rol oynayacak.”