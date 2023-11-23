Outdoor Factory'den IAAPA Expo'da 3 anlaşma

IAAPA Expo'nun ev sahipliği yaptığı Orlando'da her gün 60 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuar, sektörün yatırımcı ve tedarikçilerini bir araya getirdi. Outdoor Factory, fuarda hem sponsor hem de katılımcı olarak yer aldı.

3 önemli proje ile uluslararası arenada portföyümüz genişleyecek

IAAPA Expo, sektördeki en önemli buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Outdoor Factory Kurucu Ortağı Suphi Aydıner, “Gururla belirtiyoruz ki, Outdoor Factory olarak bu etkinliğe hem katılımcı hem de global sponsor olarak yer alıyoruz. Bu değerli platform, sadece işimizi tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda sektördeki en son teknoloji ve trendleri takip etmemize, inovasyonları keşfetmemize ve en önemlisi, sektör profesyonelleri ile doğrudan etkileşimde bulunarak değerli iş ilişkileri kurmamıza olanak tanıyor. Ayrıca, bu yılki fuarın bizim için ayrı bir önemi var; çünkü Outdoor Factory olarak, IAAPA Expo'da üç önemli anlaşmaya imza attık. Kuzey Amerika'da bir tema park tasarımı, Güney Amerika'da ise bir temalı eğlence merkezi tasarımı ve Hindistan’da da yine sıfırdan kurulacak bir temalı eğlence merkezi tasarımı” diye konuştu.