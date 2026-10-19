Ovakoop Lojistik, savaşların etkisiyle Asya hattında kara taşımacılığına yöneldi

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı olumsuzluklar ile Karadeniz’deki deniz taşımacılığında yaşanan sorunlar, yeni güzergâhların ve yatırımların önünü açıyor. Kocaeli merkezli Ovakoop Lojistik, bölgede doğan ihtiyaçlarla birlikte tır taşımacılığına yönelik yatırımlarını artırdı.

Ovakoop Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Botan Çakan, “İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’a kara yolu taşımacılığını devreye aldık. Bölgede yaşanan savaşlar ve deniz taşımacılığında ortaya çıkan aksaklıklar, alternatif güzergâhların önemini artırdı. Gemilerin çalışamadığı ya da deniz yoluyla taşımacılığın zorlaştığı dönemlerde kara yolu taşımacılığı daha önemli hâle geliyor” dedi.

1974 yılından bu yana taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Ovakoop Lojistik, Kocaeli merkezli operasyonları ve yüksek kapasiteli araç filosuyla lojistik sektöründeki çalışmalarını sürdürüyor. Babasından devraldığı bayrağı daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Çakan, “Kocaeli-Gebze bölgesinde 300 özmal tırımızla hizmet veriyoruz. Haydarpaşa Limanı’nda ise 200 üyemize ait araç faaliyet gösteriyor. Güçlü filo kapasitemiz ve modern antrepolarımızla müşterilerimize kapsamlı lojistik hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

“Dilovası’ndaki tesislerimizde gümrüklü ve serbest depolama hizmeti veriyoruz”

Ovakoop Lojistik, Dilovası’nda bulunan dört tesisinde gümrüklü ve serbest depolama hizmetleri sunarak taşımacılık faaliyetlerini antrepo yatırımlarıyla destekliyor. Dilovası ve Derince Gümrük müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren tesislerde, farklı sektörlerin depolama ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriliyor. Toplam 30 bin metrekarelik açık antrepoda alüminyum ve bakır depolanırken, 26 bin metrekare büyüklüğündeki iki kapalı antrepo farklı ürün gruplarına hizmet veriyor. Bunun yanı sıra 20 bin metrekarelik serbest depoda, özellikle millîleştirilmiş ürünlerin depolama süreçleri yürütülüyor.

Antrepo yatırımlarının lojistik hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu belirten Çakan, “Dilovası’ndaki tesislerimizde hem gümrüklü hem de serbest depolama hizmeti veriyoruz. Açık ve kapalı antrepolarımızı farklı ürün gruplarının ihtiyaçlarına göre kullanıyor, müşterilerimizin depolama ve gümrükleme süreçlerini aynı çatı altında yürütmelerine olanak sağlıyoruz. Bu altyapımız sayesinde taşımacılığın yanı sıra ürünlerin depolanması ve sevkiyata hazırlanması aşamalarında da müşterilerimize hizmet sunuyoruz” dedi.

“Deniz taşımacılığındaki aksaklıklar, alternatif güzergâhların önemini artırdı”

Türkiye’nin kuzeyinde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’de yaşanan gerilimlerin deniz taşımacılığı üzerindeki etkileri nedeniyle Asya ülkelerine yönelik kara yolu taşımacılığı hattını devreye aldıklarını belirten Botan Çakan, “Ovakoop olarak İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’a kara yoluyla araç gönderiyoruz. Bölgede yaşanan savaşlar ve deniz taşımacılığında ortaya çıkan aksaklıklar, alternatif güzergâhların önemini artırdı. Gemilerin çalışamadığı ya da deniz yoluyla taşımacılığın zorlaştığı dönemlerde kara yolu taşımacılığı daha önemli hâle geliyor. Biz de müşterilerimizin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak ve taşımacılık faaliyetlerimizi farklı güzergâhlarda sürdürmek amacıyla Asya hattımızı devreye aldık” ifadelerini kullandı.

Uluslararası taşımacılıkta değişen koşulların lojistik firmalarının operasyonlarını esnek biçimde yönetmesini gerektirdiğini vurgulayan Çakan, “Sektörde yaşanan gelişmelere hızlı uyum sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek büyük önem taşıyor. Taşımacılık süreçlerinde karşılaşılan güçlükler karşısında alternatifleri değerlendirmek, hizmetin devamlılığını sağlamak açısından önemli. Biz de operasyonlarımızı bu doğrultuda şekillendirerek müşterilerimize güvenilir lojistik hizmeti sunmayı sürdürüyoruz” dedi.

“Hedef kitlemiz ağırlıklı olarak otomotiv ve kimya sektörlerinden”

Ovakoop’un hedef kitlesinin ağırlıklı olarak otomotiv ve kimya sektörlerinden oluştuğunu belirten Çakan, “Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ağlarımızla geniş bir coğrafyaya ulaşıyoruz. Kocaeli-İzmit bölgesi ile Üsküdar Haydarpaşa Limanı’ndaki konteyner taşımacılığı faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor. Gebze ve İzmit limanlarından aldığımız konteynerleri Türkiye’nin 81 iline ulaştırıyor, özellikle Ankara hattında yoğun çalışıyoruz. Yurt dışında ise Libya, Tunus, Mısır ve Lübnan’a düzenli ve direkt hatlarla hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Yapay zekâ destekli takip cihazları kullanıyoruz”

Geniş araç filosunun yönetiminde dijital teknolojilerden yararlandıklarını belirten Botan Çakan, yapay zekâ destekli takip sistemleriyle operasyonları anlık olarak kontrol ettiklerini söyledi. Çakan, “300 özmal tırımızla yürüttüğümüz operasyonlarda araçların takibini manuel olarak yapmak mümkün değil. Bu nedenle araçlarımızda yapay zekâ destekli takip cihazları kullanıyoruz. Araçların konumunu, yakıt tüketimini, hız limitlerini ve sürüş sürelerini anlık olarak izleyerek filomuzu daha etkin yönetebiliyoruz. Müşterilerimiz, ürünleri limandan çıktığı andan fabrikaya teslim edilene kadar geçen süreci platformumuz üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. Böylece taşımacılık sürecinin her aşamasını şeffaf biçimde takip edebiliyor ve yüklerinin nerede olduğu konusunda anlık bilgi alabiliyor. Bu sistem, müşterilerimize sunduğumuz hizmetin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.