OVP perşembe günü açıklanacak

Besti KARALAR

ANKARA-Hazırlıkları tamamlanan 2025-2027 dönemlerine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP), perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanacak.

OVP’ye ilişkin temel bilgiler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulacak. Toplantıya, Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi diğer bakanlar da katılacak.

OVP’de 2024-2026 OVP’sinde yer alan makroekonomik büyüklükler güncellenecek. Bütçe büyüklüklerine ilişkin öngörüler yanı sıra yapısal reformlar da yer alacak.