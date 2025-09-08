OVP bugün açıklanıyor

CANAN SAKARYA

Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki ve idari düzenlemeleri belirlemek üzere TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına verdiği aranın ardından bu hafta yeniden toplanacak. Ağustos ayının son haftasında yaptığı toplantılarda barolar ve TBMM Eski Başkanlarını dinleyen Komisyon, bu hafta iki gün üst üste yapacağı toplantılarda iş dünyası ve sendika temsilcileriyle bir araya gelecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak komisyonun ilk toplantısı 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Komisyon 8’nci toplantısında; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU- SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcilerini dinleyecek.

İş dünyasından güçlü destek mesajı

Terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz’da silah yakmasına ilişkin yapılan sembolik tören ve ardından hükümetten gelen açıklamalar sonrası Terörsüz Türkiye sürecine dönük güçlü destek mesajları veren iş dünyası, terörün Türkiye gündeminden çıkmasıyla birlikte oluşacak güven ortamının yatırım, üretim ve istihdama sağlayacağı olumlu katkıya dikkat çekmişti. İş dünyasından yakalanan bu fırsatın başarıyla sonuçlanması için sürecin her noktasında destek vermeye hazır oldukları yönünde açıklamalar gelirken, terör sorununun bitmesiyle birlikte başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülke kalkınmasında önemli bir ivme sağlanacağı vurgulandı.

Ekonomi gündeminde önemli bir başlığı Orta Vadeli Program (OVP) oluşturacak. Gerek kamu gerekse özel sektör için bir anlamda yol haritası niteliğe taşıyan 2026-2028 yıllarını kapsayan OVP, bugün saat 09.00’da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilgili diğer bakanlarında katılımıyla gerçekleştirilecek olan basın toplantısında, önümüzdeki 3 yıllık sürece ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirilecek. Hükümetin 2026-2028 dönemini kapsayan üç yıllık hedeflerini ortaya koyacağı OVP’de makro göstergeler, bütçe büyüklükleri ile reform başlıkları yeniden gözden geçirilecek.