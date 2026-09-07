OVP’de konut hamlesi: Sosyal konut yatırımları yüzde 150 artacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ın detaylarını açıkladı. Program kapsamında dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve evlilik hazırlığındaki gençlerin konut sahibi olmasını desteklemek amacıyla sosyal konut yatırımlarının yüzde 150 artırılması planlanıyor. İstanbul’da uygulanan kiralık sosyal konut modelinin ise Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) temel hedeflerini açıkladı. Programda, özellikle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla sosyal konut bütçesinin yüzde 150 artırılması öngörüldü. Yılmaz, İstanbul’da başlatılan kiralık sosyal konut uygulamasının da Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti.
Sosyal konutlar yaygınlaşacak
Programın "Ailenin güçlendirilmesi, toplumsal ve fiziki dayanıklılığın artırılması" başlığı altında belirlenen öncelikli adımlar ise şu şekilde sıralandı:
Kentsel Dönüşüm Hız kazanacak: Bașta İstanbul olmak üzere illerin afet risklerine karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla dönüşüm projelerine ivme kazandırılacak.
Sosyal Konut Ve Kiralık Konut Modeli Yaygınlaşacak: Dar gelirli gruplar, engelli vatandaşlar ve yuva kurmaya hazırlanan gençler için sosyal konut üretimi artırılacak; yükselen kira fiyatlarını dengelemek ve barınma krizini çözmek adına kiralık sosyal konut projeleri genişletilecek.