OVP'nin 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor

Ekonominin 2026-2028 dönemi yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarında sona gelindi. Programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlarda nasıl bir süreç beklendiği şekilleniyor.

Yeni OVP'nin 8 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek geniş kapsamlı toplantıyla kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Yeni açıklanacak programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

OVP, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor. OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

OVP'de enflasyonun 2025'te yüzde 17,5 olması öngörülmüştü

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için yüzde 17,5, 2026 için yüzde 9,7, 2027 için yüzde 7 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranının 2025 hedefi yüzde 9,6, 2026 yılı için yüzde 9,2 ve 2027 için yüzde 8,8 olması hedeflenmişti.

İhracatın, bu yıl sonunda 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar, program sonunda 319,6 milyar dolar olması hedefi konulmuştu. İthalatın ise 2025'te 369 milyar dolar, gelecek yıl 390,6 milyar dolar, 2027'de de 417,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.