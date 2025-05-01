Oxfam’dan 1 Mayıs raporu: Emekçinin ücreti yerinde saydı, CEO gelirleri zirve yaptı!

Küresel yardım kuruluşu Oxfam, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde yayımladığı raporla dünyadaki gelir eşitsizliğine dikkat çekti. Raporda, 2019’dan bu yana CEO’ların maaşlarının reel olarak %50 oranında arttığı, buna karşın işçi ücretlerinin sadece %0,9 yükseldiği belirtildi. 2024 itibarıyla bir CEO’nun ortalama yıllık geliri 4,3 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, milyarderlerin yalnızca bir saatte, ortalama bir işçinin bir yılda kazandığından fazlasını elde ettiği vurgulandı.

Milyarderler yalnızca 2023’te 206 milyar dolarlık yeni servet elde etti

Oxfam’ın S&P Capital IQ verilerine dayandırdığı analize göre CEO maaşlarının en yüksek olduğu ülkeler İrlanda (6,7 milyon dolar) ve Almanya (4,7 milyon dolar) olurken, Güney Afrika'da bu rakam 1,6 milyon dolara, Hindistan'da ise 2 milyon dolara ulaştı. Raporda, milyarderlerin yalnızca 2023’te 206 milyar dolarlık yeni servet elde ettiği ve bu miktarın saat başına yaklaşık 23 bin 500 dolara denk geldiği ifade edildi.

“Sistem hatası değil, sistemin tasarımı”

Cumhuriyet'in haberine göre Oxfam Genel Direktörü Amitabh Behar, CEO maaşlarındaki artışı “sistem hatası değil, sistemin tasarımı” olarak tanımladı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle da “Çalışanlar adil vergilendirme, güçlü kamu hizmetleri ve insanca ücret istiyor. Bu talepler radikal değil, adil bir toplumun temeli” açıklamasını yaptı.

Oxfam ve ITUC, gelir eşitsizliğiyle mücadele için süper zenginlere yüzde 75’e varan gelir vergisi uygulanmasını, asgari ücretlerin enflasyona göre yeniden düzenlenmesini ve sendikal hakların güçlendirilmesini talep etti.