Oyak Çimento’dan borçlanma kararı

Oyak Çimento 10 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.

KAP açıklaması şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararına istinaden, şirketimizin yapılmakta olan yatırımlarına ve işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 10.000.000.000 TL (OnmilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla tertipte ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulmasına ve başvurunun olumlu karşılanması halinde SPK'dan 1 yıl süre için geçerli olmak üzere alınacak izin kapsamında, piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılmasına şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir."