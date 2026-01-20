Genel Müdür Murat Yalçıntaş açıkladı: OYAK 2026'da yeni halka arzlar planlıyor

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sırasında OYAK'ın yeni yatırım planları ve Türkiye ekonomisine ilişkin soruları yanıtladı.

Küresel alandaki gelişmeleri takip etmek ve ana stratejileri görmek amacıyla Davos'taki tartışmaları takip ettiklerini dile getiren Yalçıntaş, "Birincisi burası küresel liderlerin, uluslararası yatırımcıların, büyük şirketlerin yöneticilerinin, genel müdürlerinin geldiği bir yer. Hem kalıcı ortaklıklar kurmak hem uzun vadeli, verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak hem de uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmek için buradayız" dedi.

Yalçıntaş, Davos'un ikinci öneminin paneller ve oturumlarda dünyanın gittiği nokta ile temel stratejilerin görüşülmesi olduğunu belirterek, "OYAK olarak önümüzdeki yıllarda dünyanın neyi beklediğini, gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatların neler olduğunu, aynı şekilde risklerin neler olabileceğini görmek için buradayız" diye konuştu.

"Uzun vadeli ortaklıklar enerji, altyapı ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar şeklinde olacak"

Finansal sürdürülebilirliğin sadece finansal güçle gelmediğini, uluslararası ortaklıkların önemli olduğunu anlatan Yalçıntaş, son aylarda Somali ve Umman ile iki önemli uluslararası ortaklığa imza attıklarını anımsattı.

Yalçıntaş, bu ortaklıklarda sadece ekonomik getiriyi değil, aynı zamanda çalıştıkları ülkelere kapasite gelişimi sunmayı da önemsediklerini kaydetti.

Gelecekteki kalıcı ve uzun vadeli ortaklıklarının enerji, altyapı ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar olmak üzere üç ana sektörde devam edeceğini aktaran Yalçıntaş, Davos'ta bu alanlarda planladıkları görüşmelerin olumlu geçtiğine dikkati çekti.

Yalçıntaş, Türkiye ekonomisine ve enflasyona ilişkin değerlendirmesinde ise 2025'in mali disiplin uygulanan bir yıl olduğunu ve yıl sonuna doğru faizlerin düşmeye başladığını gördüklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin artık daha da öngörülebilir bir zemine oturduğunu görüyorum" dedi.

Bu durumun şirketler için orta vadede yatırım kararlarının çok daha sağlıklı alınabilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Yalçıntaş, şöyle devam etti:

"2026'da elbette maliyetlere, finans dengemize, likit dengemize dikkat edeceğiz ama aynı zamanda bizler için fırsatlar var. Verimliliği artıracak, rekabetçiliği artıracak yatırımlarda da 2026'da OYAK'ı göreceksiniz. Bu yıl Türkiye'nin çok iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Bunun için el birliği yapmak ve beraber çalışmak şart."

Yeni halka arz planları

Yalçıntaş, OYAK'ın halka arz planları konusunda ise "2026'nın özellikle üçüncü çeyreğinde yeni halka arzlarla ilgili bir iki tane haber verebileceğiz." dedi.

Gençlere tavsiyelerini de paylaşan Yalçıntaş, gençlerin her şeyden evvel başarıdan ne anladıklarına bakmaları gerektiğini söyledi.

Yalçıntaş, kendi tanımına göre başarının "başka insanların hayatlarına dokunabilmek ve onlara iyi bir gelecek sağlayabilmek için bir iki adım atabilmek" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Gençler) Her zaman için attıkları her adımda insanı öne koysunlar. Önemli olan insandır. Arkası zaten gelir. İkincisi kendilerini iyi yetiştirmeye çalışsınlar. Üçüncüsü de her attıkları adımdan elbette kendileri ve çevreleri için faydayı gözlemlesinler ama mühim olan başkalarına da nasıl faydaları dokunabileceğini mutlaka düşünsünler. İyi yetişmiş, etik ve başka insanlara faydalı dokunmaya çalışan insanların, gençlerin her ortamda çok başarılı olacaklarına inanıyorum."