OYAK, Uzakdoğulu TCC ile ortaklığını büyütüyor

OYAK, Uzak Doğu’nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ile sürdürülebilir büyüme ve karbon emisyonlarını azaltma vizyonu doğrultusunda ortaklıklarını bir üst noktaya taşıma konusunda ön mutabakat yaptı. Buna göre, TCC, OYAK Çimento’daki payını arttırmayı hedefliyor. OYAK’tan yapılan açıklamaya göre, taraflar “Cimpor Portugal Holdings hisselerinin yüzde 100 işletme değerinin 800 milyon Euro bedelle, OYAK’ın yüzde 60 oranındaki hisselerinin satışı” ve “Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin yüzde 100 işletme değerinin 1 milyar 300 milyon Euro bedel ile, OYAK’ın OYAK Denizli Çimento’da sahip olduğu yüzde 60 oranında hissenin yüzde 20’sinin satışı” konularında ön mutabakata vardılar. Tarafların 8 Aralık’a kadar söz konusu ön mutabakatlarını yansıtan nihai anlaşmaları imzalamaları bekleniyor.

Yeni iş birlikleri masada

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yenilenen iş birliğine yönelik olarak, bu iş birliğinin, önümüzdeki dönemde ülke menfaatlerine uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. “OYAK Çimento’daki uluslararası ortağımız TCC ile ön mutabakata vardığımız anlaşma sonucunda ülkemize yaklaşık 740 milyon dolar tutarında nakit kaynak sağlanacaktır” diyen Erdem, şöyle devam etti: “İklim değişikliği, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji dünyada her sektörün gündemini belirlemektedir. Biz de gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla çevreye duyarlı, karbon ayak izi düşük yatırımlarla Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı planlıyoruz. Stratejik ortağımız TCC ile beraber dünyanın gündeminde olan elektrikli batarya ve enerji depolama konusunda Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yine ortaklaşa yürüttüğümüz ve OYAK Grup şirketlerinden İsdemir’in atıkları kullanılarak işlenecek karbon siyahı üretim tesisimizin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı üretimine ilişkin yatırımımız son hız devam ediyor. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda attığımız karlı ve kararlı adımlar çevreci yatırım ve finansal sürdürülebilirlik stratejilerimize katkı sağlayacaktır.”

TCC: Türkiye’ye güveniyoruz

TCC Yönetim Kurulu Başkanı Nelson Chang de yaptığı açıklamada beş yıl önce OYAK’la yaptıkları ortaklıkla beraber uluslararası alanda yatırımlarının ivme kazandığını söyledi. Türkiye’ye duydukları güven doğrultusunda bu ortaklıktaki paylarını artırmaya karar verdiklerini belirten Chang, OYAK’la beraber Türkiye’de karbon emisyon indirgeme teknolojileri, elektrikli batarya ve enerji depolama alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Cari açığı azaltacak

Şirketten yapılan açıklamada, “Çimento alanında 2018 yılında başlayan ortaklığın hemen ardından TCC ve OYAK stratejik iş planlarını devreye almaya başladı. TCC’nin iştiraki olan ve dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi konumundaki Continental Carboun’un hâkim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (CSRC) işbirliğiyle İskenderun’da karbon siyahı üretim tesisi kurma konusunda yatırım kararı alındı. İthalatı sıfırlayabilecek kapasitedeki bu proje, cari açığı azaltmasına, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlamasına ve önemli miktarda dövizin ülkede kalmasına vesile olması bekleniyor” denildi.