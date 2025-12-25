OYAK ve KOOP Market arasında iş birliği protokolü imzalandı

KOOP Market ve OYAK arasındaki iş birliği protokolü, OYAK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende imzalandı.

Burada konuşan Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi'nin 18 şirketi bulunduğunu, bu şirketlerden 6'sının İstanbul Sanayi Odası ciro kriteri bakımından ilk 500'de, 3'ünün de ikinci 500'de yer aldığını belirterek, Türkiye'de üreten, istihdam yapan, milli gelire katkı yapan bir yapıdan söz ettiklerini söyledi.

Tarım Kredi'nin, bu şirketlerini ekosistem içerisinde yönettiğini anlatan Aydın, tarımsal girdi ihtiyaçlarının tamamında oyuncu olduklarını söyledi.

Aydın, Tarım Kredi'nin gübrede Türkiye pazarının yüzde 30'unu, yemde yüzde 15'ini yönettiğini belirterek, "Kendi ürünlerimizi işliyoruz, nihai tüketiciye getiriyoruz. Onu da KOOP vasıtasıyla tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla Tarım Kredi, hem üreticinin hem tüketicinin yanında bir grup." dedi.

OYAK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çağrı Özer de 500 binin üzerinde üyeye sahip bir kuruluş olarak Türkiye'nin güvenini temsil ettiklerini ifade ederek, ekonomide de önemli sanayi kuruluşlarıyla Türkiye'de çok büyük değer oluşturduklarını, 22 ülkede 6 kıtada 139 şirketleri bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan ve OYAK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Özer tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

İşbirliği yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsıyor

Protokol kapsamında, OYAK üyelerinin KOOP Market üzerinden yapacakları alışverişlerde özel indirim ve avantajlı koşullardan yararlanması hedefleniyor. Söz konusu işbirliği, OYAK bünyesindeki 500 bini aşkın üye ile birinci derece aile yakınları dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayacak.

OYAK üyeleri, OYAK Platform uygulaması üzerinden tanımlanan kod sistemi ile herhangi bir başvuru olmadan kendilerine sağlanan özel iskonto çerçevesinde avantajdan yararlanabilecek. Kod, OYAK Platform üzerinden üretilecek. Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı esas alınarak devreye alınan uygulamanın, gelecek dönemlerde daha da geliştirilmesi planlanıyor.