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OYDER’in kurumsal kimliği yenilendi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), kurumsal kimliğini yenilediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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1989 yılında kurulan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) kurumsal kimliğini yenilediğini duyurdu.

2005 yılından beri kullanılmakta olan logonun yerine kullanılmaya başlanan yeni logo ve tipografinin, OYDER’in aktif ve yenilikçi gücüne vurgu yaptığı bildirildi.

OYDER’in yeni kimliği, derneğin tüm kurumsal malzemelerinde, web sitesinde ve yayın organı Otoban dergisinde kullanılmaya başlandı.

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