Oyun dünyasında pandemi hasreti: Gözler 2025'te

Küresel video oyun pazarının bu yılı yüzde 2,1 oranında büyümeyle kapatması bekleniyor. Newzoo tarafından yapılan araştırmaya göre pazar, 187,7 milyar dolarlık bir büyümeye ulaşacak. Şirketin bir önceki beklentisi yüzde 2,8'lik büyüme ile 189,3 milyar dolara ulaşacağı yönündeydi.

Yıl boyunca oyunlara yönelik tüketici harcamalarının neredeyse yarısının Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den gelmesi bekleniyor. Tahminlere göre ABD, 47 milyar dolarlık gelir elde edecekken Çin onu 45 milyar dolar ile takip edecek.

CNBC'nin haberine göre geçen yılın yüzde 0,6'lık büyüme oranına kıyasla bir adım önde olsa da oyun endüstrisi, Covid-19 pandemisinin zirve dönemlerinde görülen büyüme oranlarını yakalayamıyor.

Her ne kadar 2024 beklenenden biraz daha yavaş büyüse de oyun endüstrisi için 2025 yılı önemli bir yıl. Newzoo'nun baş oyun piyasası analisti Michiel Buijsman'a göre, 2025'te konsol pazarındaki büyümenin büyük bir geri dönüş yapması muhtemel.

GTA 6 2025 yılında oyun severlere sunulacak

CNBC-e'nin aktardığı Newzoo verilerine göre, konsol oyun gelirlerinin bu yıl yıllık bazda yüzde 1 düşmesi bekleniyor. Geçen hafta Sony, mali yılın ilk çeyreğinde PlayStation 5 konsolunun 2,4 milyon adet sattığını, geçen yıl aynı dönemde ise 3,3 milyon adet satış yaptığını açıkladı.

Nintendo'nun amiral gemisi Switch konsolunun yeni versiyonunu gelecek yıl tanıtacak. Ayrıca yıllardır beklenen GTA 6 da yine 2025 yılında oyun severlere sunulacak. Bu önemli olayların sektörü geleceğini canlandırması bekleniyor.

Mayıs ayında, Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, şirketin bir sonraki Switch konsolunu Mart 2025'te sona eren mali yıl içinde duyurmayı planladığını söyledi. Satışları neredeyse yarı yarıya düşen Switch için aslında yıl pek parlak geçmiyor. Şirket, sekizinci yılında olan Nintendo Switch'in yalnızca 2,1 milyon adetini satabildi. Ancak yine de tam yıl satış tahminini 13,5 milyon adet olarak korudu.

Konsol dünyasının bir diğer önemli üyesi Xbox ailesinde de işler kötü gidiyor. Microsoft son mali çeyrekte oyun donanımı satışlarının yüzde 42 düştüğünü açıkladı. Bir önceki çeyrekte düşüş yüzde 31 oranındaydı. Öte yandan şirketin Activision Blizzard'ı 68 milyar dolara satın almasının etkisiyle ise oyun geliri yüzde 44 arttı.

Analistler, bu büyük çıkışların, birkaç yıl önceki büyüme oranlarını yakalamakta zorlanan oyun endüstrisine yeni bir soluk getirebileceğini söylüyor.

PC ve konsol oyun gelirleri pazarın yüzde 51'i olacak

Yıl sonunda oyun gelirleri yüzde 2,1 artacakken, PC ve konsol oyun gelirleri bunun yüzde 51'ini oluşturacak. Konsol oyunu satışlarında yüzde 1'lik düşüş bekleniyor. Tahminler 51,9 milyar dolarlık gelir kaydedeceği yönünde. PC oyunlarında ise yüzde 4'lük artış bekleniyor. PC oyun gelirleri 43,2 milyar doları görecek. Her iki pazarın toplamı 95,1 milyar dolar gelire ulaşacak.

Mobil oyunlarında yüzde 3'lük büyüme bekleniyor

Konsol ve PC oyunları piyasanın yarısından fazlasına hakim olacakken mobil oyunlar tek başına yüzde 49'u oluşturacak. Yıl boyunca yüzde 3'lük artış yaşayacak olan mobil oyun gelirleri 92,6 milyar dolara ulaşacak.

Bölgelere göre oyun gelirleri

ABD ve Çin'in sırasıyla 47 milyar dolar gelir ve 45 milyar dolar gelir ile öne çıkması bekleniyor. Avrupa'daki oyun gelirlerinin de yüzde 3,2 artması ve 34,8 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Orta Doğu ve Afrika'da büyüme yüzde 8,9 seviyesinde olacak ve bölgede gelirler 7,7 milyar dolara çıkacak. Son olarak Latin Amerika'da oyun gelirlerinin yüzde 6,2 artması ve 9,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel oyun pazarı 2027'de 213 milyar doları aşacak

Küresel oyun pazarının 2027'de toplam 213,3 milyar dolarlık gelire ulaşması ve 2022-2027'de yüzde 3,1'lik bir bileşik yıllık büyüme oranına sahip olması bekleniyor.

PC pazarı muhtemelen 2025'ten sonra eşit bir hızda büyüyecek ve o zamana kadar toplam pazarın yaklaşık yüzde 22'sini oluşturacak.

İşten çıkarmalar

Covid-19 döneminde, sokağa çıkma yasaklarının pik yaptığı dönemde, oyun endüstrisi büyük bir büyüme yaşadı. Ancak son dönemde endüstri, daha düşük harcamalar, tüketici alışkanlıklarının kapalı mekanlardan daha fazla açık hava etkinliklerine kayması ve yüksek faiz oranları gibi çeşitli zorluklarla karşılaştı.

Sektöre 2023'ten 2024'e kadar devam eden işten çıkarmalar damga vurdu.

Microsoft, ocak ayında oyun bölümünde 1.900 kişiyi işten çıkardı, bu hamle Activision Blizzard'ı satın almasından sadece üç ay sonra gerçekleşti. Bir ay sonra, Sony PlayStation biriminden 900 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

Oyun yazılım firması Unity, Amazon'a ait canlı yayın hizmeti Twitch, mobil oyun yayıncısı Playtika ve oyun dünyasının popüler sosyal medya platformu Discord da işten çıkarmalar duyurdu.

Newzoo'dan Buijsman, bu yıl oyun stüdyoları için kilit zorluklardan birinin, aşırı kalabalık ve giderek konsolide olan bir pazarda maliyetleri kontrol etmek olacağını söyledi.

Buijsman, geliştiricilerin ücretsiz oyunlar ile premium oyunlar arasındaki rekabet ve oyun geliştirme, pazarlama ve operasyonlarda üretken yapay zekanın kullanımı konularında sorularla karşı karşıya kalacaklarını ekledi.

Newzoo'ya göre geliştiriciler ve yayıncılar muhtemelen şu gibi sorular soracak:

- Tüm yumurtalarınızı çok az oyuncunun tamamladığı uzun bir oyun sepetine koymak yerine, daha kompakt oyun deneyimlerine yatırım yapmak daha mı akıllıca olur?

- Ücretsiz oynanabilen (F2P) oyunlar PC ve konsollarda premium ve çapraz platform sürümleriyle nasıl rekabet edecek (ve F2P modeli sona mı eriyor)?

- Üretken yapay zeka araçları nihayet ölçekte geliştirme, pazarlama ve operasyonları değiştirecek mi?

- Yerleşik bir fikri mülkiyete bağlı kalmak ile tamamen yeni bir ürün ile yenilikçi bir yola girmek arasındaki doğru denge nedir?

- Cevap, oyununuz veya franchise'ınız için en iyi indirim stratejisini bulmak mıdır?