Oyun ve eğlence pazarı Türkiye’de 1,8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

MERVE YİĞİTCAN

EKONOMİ’ye konuşan fuarın organizatörü Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan ile hem ATRAX 2026’yı hem de Türkiye’de oyun ve eğlence sektörünü konuştuk.

ATRAX 2026’yı, sektörün önemli bir buluşma noktası olarak gördüklerini kaydeden Aslan, bu yıl 13’üncü kez düzenlenecek fuarın temasını “Ciddi Eğlence – Yarının Mutlu Şehirleri İçin Eğlenceyi Ciddiye Alıyoruz” olarak belirlediklerini kaydetti. “Günümüz şehirleri artık yalnızca barınma ve çalışma alanlarından ibaret değil” diyen Aslan, “Eğlenme, dinlenme ve aktif yaşam alanları da şehir planlamasının temel unsurları haline geldi. Tam da bu ihtiyaçtan yola çıkarak, eğlence ve rekreasyon alanlarının şehirler için taşıdığı değeri odağımıza aldık” diye konuştu.

Fuarın teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik hedefleri ve yaşamı destekleyen çözümler etrafında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmesini son derece kıymetli bulduklarını anlatan Aslan, “Geçen yıl 83 ülkeden 18 bin 636 profesyonel ziyaretçinin katılımıyla fuarımızın Avrasya bölgesindeki etkisini ve uluslararası gücünü net biçimde ortaya koyduk. Bu yıl da Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Körfez ve Kafkasya’ya uzanan geniş bir coğrafyayı İstanbul’da buluşturacağız. ATRAX 2026, 5 salonda ve 55 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. 4 binin üzerinde firmayı ve 20 binin üzerinde uluslararası sektör temsilcisini ağırlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör 2030’a kadar yüzde 30 büyüyecek

Türkiye’de oyun ve eğlence sektörünün, son yıllarda istikrarlı ve güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: “Oyun ve eğlence pazarının Türkiye’deki büyüklüğü 1 milyar 800 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki döneme bakıldığında ise 2025-2030 yılları arasında pazarın yüzde 28 oranında büyümesi bekleniyor. Bu tablo, Türkiye’yi oyun ve eğlence sektörü açısından yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de dikkat çeken bir pazar haline getiriyor.”

Genç ve dijital dünyaya hızla adapte olan nüfus, artan şehirleşme, eğlence ve deneyim odaklı yatırımlar ile alışveriş merkezleri ve karma yaşam alanlarında eğlence alanlarına olan talebin sektörün büyümesini etkilediğine işaret eden Nergis, “Sektöre duyulan güveni de yatırım rakamlarından net bir şekilde görebiliyoruz. 2025 yılının ilk yarısında oyun ve eğlence alanına yapılan toplam yatırımın 480 milyon dolara ulaşması, iç pazarın ne kadar canlı ve potansiyel barındırdığını açıkça ortaya koyuyor” diyerek sözlerini tamamladı.