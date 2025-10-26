Oyuncular asgari ücretle farkı açtı: Dizi enflasyonu!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Dizi oyunculuğu özellikle Türkiye’de meşakkatli bir iş olarak görülüyor. Dizi sürelerinin uzun olması, çekimlerin bir haftada tamamlanmasını gerektiren şartlar gibi unsurlar bu mesleği zorlu hale getirse de aldıkları yüksek ücretlere bakıldığında diğer şartlar görünmez oluyor.

Her dönem oyuncuların özellikle dizilerden aldıkları bölüm başına ücretler merak edilir. Ekim 2025 itibarıyla yeni ekran döneminin başlamasıyla birçok dizi de yayına girdi. Bunların birçoğunda ünlü isimler yer alıyor.

Son günlerde sosyal medyada da çok ilgi çeken bir liste bulunuyor. Müge Dağıstanlı’nın paylaşımına göre, Kenan İmirzalıoğlu, Hande Erçel, Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy gibi ünlü isimlerin bu sezon dizilerden aldıkları iddia edilen bölüm başı ücretler dikkat çekiyor. Peki, aynı isimlerin yıllar içinde ücretlerine yaptıkları artış ne oranda oldu?

Kenan İmirzalıoğlu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda “Aile Bir İmtihandır” isimli diziyle ekranda olacak. Henüz yayın tarihi belli olmayan dizide Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacak olan ünlü ismin bölüm başına alacağı ücretin 4,5 milyon TL olduğu iddia edildi. Ayda 4 bölüm ortalamadan 18 milyonluk bir “maaşa” tekabül eden ücret sadece 1 haftada 203 asgari ücret ediyor.

İmirzalıoğlu’nun, 2021 yılında rol aldığı diziden bölüm başına 200 bin TL aldığı bilgisi bulunuyor. O dönem bu ücret “haftada” 71 “aylık” asgari ücrete tekabül ediyordu.

Hande Erçel

Bu sezon “Aşk ve Gözyaşı” isimle ekranda olan güzel oyuncu Hande Erçel’in bu diziden bölüm başı 1 milyon 750 bin TL aldığı belirtilirken, 2021 yılında “Sen Çal Kapımı” isimli dizide bölüm başına 100 bin TL aldığı bilgisine ulaşılabiliyor. Oyuncunun ücretine 4 yılda yüzde 1650 oranında artış yaptığı görülüyor.

Demet Özdemir

“Eşref Rüya” dizisiyle dikkat çeken Demet Özdemir bölüm başına 2 milyon TL kazanıyor. Ayda yaklaşık 362 asgari ücret eden bu kazanç ise 2021’de “Doğduğun Ev Kaderindir” isimli dizisinden bölüm başı 100 bin TL alıyormuş. O dönem ayda 142 asgari ücret kazanan oyuncu 4 yılda kazancına yüzde 1.900 oranında zam yapmış.

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir ile birlikte “Eşref Rüya” dizisinde başrolde oynayan ünlü oyuncunun son dönemde aldığı ücretle Lüleburgaz’da gayrimenkul yatırımı da sıklıkla gündemde yer alıyor. Oyuncunun Eşref Tek rolünden bölüm başına 3 milyon 250 bin TL aldığı belirtiliyor. 2016 yılında daha genç bir oyuncu olarak “İçeride” isimli diziden Ulusoy, bölüm başına 50 bin TL kazanıyormuş.

9 yıl önce ünlü oyuncu haftada 38 asgari ücret alırken, şimdi ise haftada 147 asgari ücret kazanıyor.