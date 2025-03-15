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Ozan Bingöl açıkladı: Sigaradaki vergi değişikliği ne anlama geliyor?

Sigaralarda Özel Tüketim Vergisiyle maktu vergi tutarı değişti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikte ÖTV’de indirim olurken, maktu vergi tutarı artırıldı. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?

Haber Merkezi
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Ozan Bingöl açıkladı: Sigaradaki vergi değişikliği ne anlama geliyor?
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Sigaralardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişiklik yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemede, ÖTV oranı düşerken, maktu vergi tutarı artırıldı.

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ÖTV oranında yapılan indirimle bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarı artırılırken, enflasyon hesaplamasında da fiyat artışlarının etkisi azaltıldı.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından değişikliği şu şekilde açıkladı:

“Gece yayımlanan Resmî Gazetede tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesine gidilmiştir. Tütün ürünlerine uygulanan nisbi ÖTV oranı %53,50’den %50’ye düşürülmüş, maktu ÖTV tutarı ise 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu tür düzenlemeler düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artıran, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü düşüren bir etkide bulunur.

Örneğin bu düzenleme ile satış fiyatı 80 lira olan sigaradaki vergi yükü %80,65'ten %79,79'a düşmektedir.”

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