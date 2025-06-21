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Ozan Bingöl hesapladı: Akaryakıta ne kadar vergi ödüyoruz?

İsrail-İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında büyük zamlara neden oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, son akaryakıt zammı sonrası vergi hesabı yaptı.

Haber Merkezi
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Ozan Bingöl hesapladı: Akaryakıta ne kadar vergi ödüyoruz?
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İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Benzin ve motorine yansıyan vergi gündem oldu

Yapılan art arda zamların ardından pompa fiyatlarındaki değişim vatandaşı zorlarken, benzin ve motorine yansıyan vergi yeniden tartışma konusu oldu.

Akaryakıta ne kadar vergi ödüyoruz?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, pompaya yansıyan vergiyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

"Son gelen zam ile birlikte Ankara’da motorinin litre fiyatı 55,55 TL oldu.

Böylece;

-55,55 TL olan motorinin 20,48 TL’si vergilerden (ÖTV+KDV) oluşmaktadır.

Örneğin;

-60 litrelik 2.104 TL’ye dolan bir depo motorin için 1.229 lira da vergi ödeyip 3.333 TL’ye almış olacağız."

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