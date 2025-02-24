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Ozan Bingöl hesapladı: Vergi dilimi etkisi! Maaşlar yıl sonuna kadar nasıl eriyor?

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesabına göre, yılın başında 100 bin TL brüt maaş alan bir çalışanın net geliri, yıl sonunda vergi dilimi nedeniyle yaklaşık 9 bin TL azalıyor. Enflasyonun yıprattığı gelirler, vergi dilimi geçişleriyle daha da eriyor.

Haber Merkezi
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Ozan Bingöl hesapladı: Vergi dilimi etkisi! Maaşlar yıl sonuna kadar nasıl eriyor?
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Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi diliminde yükselen maaşlarda, çalışanın eline geçen net maaşın yılın ilk aylarıyla son aylarındaki değişimini hesapladı.

Bingöl’ün hesabına göre, vergi diliminde 93 bin TL’nin üzerindeki brüt maaşa sahip olanların, yılın ilk ayında aldıkları net maaş, yılın son ayında eriyor.

100 bin brüt maaşı olan bir çalışan yıl sonunda yaklaşık 9 bin TL daha az net maaş alacak. Enflasyonla eriyen gelirlerin bir de vergi dilimiyle kaybına dikkat çeken Bingöl, şunları yazdı:

“Yılın ikinci ayı itibarıyla 93.000 lira ve üzeri brüt maaşı olan bordrolular %20’lik vergi dilimine geçmiş olacaklar. Örneğin 100.000 lira brüt maaşı olan bir çalışanın yılın ilk ayında eline net 75.004 lira geçerken, yılın son ayında eline net 65.909 lira geçmiş olacak. Yıllık %30-35 enflasyonun olduğu bir ortamda zaten bu kadar bir kaybı olacakken bir de yaklaşık %12 oranında vergi diliminden kaynaklı olarak ayrıca kayıp yaşayacak. Reel geliri neredeyse yılın sonunda 50.000 liralara kadar düşmüş olacak. Her açıdan kaybeden, yoksullaşan başta dar gelirliler, emekliler ve yine bordrolular…”

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