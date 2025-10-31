Ozan Elektronik Para kimin? Ozan Elektronik Para sahibi kim?

Ozan Elektronik Para kimin? Papara'nın ardından bir başka elektronik para uygulaması daha gündeme geldi. Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı. Mal varlıklarına en konuldu. Peki kimdir bu Ozan Elektronik Para'nın sahibi... İşte tüm ayrıntılar...

Ozan Elektronik Para kimin?

Ozan Elektronik Para, Visa, Mastercard, UnionPay, BKM ve Troy gibi uluslararası ödeme ağlarının lisans ve üyeliklerine sahip, yetkili bir elektronik para kuruluşudur.

Ozan SuperApp ve Ozan SuperCard ürünleriyle bireysel kullanıcılara modern finansal çözümler sunarken, Ozan Business çatısı altında orta ve büyük ölçekli işletmelerin ödeme ve tahsilat süreçlerini uçtan uca dijitalleştirir.

Ozan Elektronik Para; sanal ve fiziki POS, ödeme geçidi, bayi tahsilat sistemleri gibi hizmetlerin yanı sıra FijiPOS, FijiCash, FijiPlace, QR kod ve ödeme linki gibi yenilikçi teknolojileri tek çatı altında sunar.

Firma, 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve 5464 sayılı Kanun uyarınca üye işyerleriyle anlaşma yapma yetkisine sahip güvenilir bir elektronik para kuruluşudur.

Ozan Elektronik Para sahibi kim?

Ozan, Dr. Ozan Özerk tarafından 2018 yılında Londra’da kurulmuştur. Türkiye’de Ozan Elektronik Para A.Ş. olarak 2019’da BDDK lisansını almış ve 2020’de faaliyetlerine başlamıştır.

Özgür Gerçek

CEO

Eren Kumcuoğlu

COO

Cenk Küçükiravul

CPO

Ömer Duman

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Hakkı Polat

Yönetim Kurulu Üyesi