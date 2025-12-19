Özbağ, borçsuz büyüme modeliyle ‘Bursa 250’ de üç basamak birden atladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İnegöl’de küçük bir sarrafiye toptancısı olarak başlayan Özbağ Kuyumculuk, dikey entegrasyon stratejisi ve borçsuz bilanço yapısıyla listede üç basamak yükselerek 16’ncı sıraya çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde temelleri atılan Özbağ Kuyumculuk, bu yıl açıklanan “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması- 2024” sonuçlarında önemli bir sıçrama yaparak listede 16’ncı sıraya yükseldi. BTSO’nun yayınladığı verilere göre şirket, 2023’te 9,16 milyar TL olan net satışlarını 2024’te 16,9 milyar TL’ye çıkararak yüzde 84,5 oranında dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Bu artış, firmanın kıymetli maden ticaretindeki geniş müşteri ağı, operasyonel verimlilik ve son yıllarda hızlandırdığı şubeleşme stratejisinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2004 yılında mütevazı bir sarrafiye toptancısı olarak yola çıkan Özbağ Kuyumculuk, geçen 21 yılda kıymetli madenler sektörünün en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Şirket, döviz ve altın alım-satımından bilezik üretimine, son olarak da Bursa’nın ilk ve tek altın rafinerisine uzanan dikey entegrasyonuyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer almayı başardı. Bugün Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Aydın, İstanbul Kuyumcukent ve Ümraniye’deki şubelerinde faaliyet gösteren Özbağ Kuyumculuk, yalnızca kuyumculara toptan satış yaparak büyümesini tamamen iş odaklı bir model üzerine kurdu.

Sürdürülebilir büyüme mümkün

Özbağ Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, listede üst sıralara ilerlemenin şirket için sadece bir finansal sonuç değil, uzun dönemli stratejilerinin karşılığı olduğunu belirtti. Öztürk, “Bursa 250 Büyük Firma listesinde üç basamak yükselmek, 21 yıllık yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz emeğin ve vizyonun somut bir ödülüdür. 2024’te yüzde 84,5’lik büyümeyle 16. sıraya yükselmemiz, kıymetli madenler sektöründe düşük marjlarla dahi sürdürülebilir büyümenin mümkün olduğunu gösteriyor. Finansman maliyetlerinden bağımsız bir büyüme modeli oluşturarak borçsuz bilanço yapımızla öne çıkıyoruz. Bu da özkaynak kârlılığını koruyarak piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı bir yapı ortaya koymamızı sağlıyor” dedi. Öztürk, büyümenin neredeyse tamamen öz kaynaklarla, borçlanmadan gerçekleştiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “İnegöl’de bir dükkânda başlayan hikâyemizi bugün Bursa’nın en büyük şirketleri arasında 16. sıraya taşıdık. Bu başarı 286 kişilik Özbağ ailesinin emeğinin eseridir.”