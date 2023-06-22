Özbekistan menşeli bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Özbekistan menşeli bazı eşyaların ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarında düzenleme yapıldı.

Özbekistan menşeli soğanlar ve şalotlar, nohut ve eriğin de aralarında bulunduğu bazı ürünler için tarife kontenjanları açıldı. Söz konusu tarife kontenjanları çerçevesinde bu ürünlerde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Düzenleme kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde belirtilen diğer hususlara aykırılık halinde, ayrılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek ve 5 yıl kontenjan tahsisinde bulunulmayacak.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ham madde ve ara mamullerin gümrük vergilerine ilişkin ithalat rejiminde güncelleme yapıldı. Kararlar ve tebliğ 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.