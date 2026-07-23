Özbekistan'ın sanayi bölgesi Fergana Türk işadamlarını yatırıma çağırıyor

NİL DEFNE KILIÇ

Bölgesel yönetime göre görüşmelerde; sanayi işletmeleri için entegre mühendislik çözümlerinin hayata geçirilmesi, elektrifikasyon ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve bu alanlarda uzun vadeli iş birliği tesis edilmesi konuları tartışıldı. Bozorov toplantı sırasında, Fergana bölgesinin Özbekistan’ın önde gelen sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirterek son yıllarda Fergana bölgesiyle Türk yatırımcıları arasında etkili bir ortaklığın sağlandığını vurguladı. Yapılan açıklamaya göre Özer, şirketin Türkiye ve Özbekistan'daki devam eden projelerini sundu ve endüstriyel mühendislik, elektrifikasyon ve otomasyon teknolojileri alanındaki deneyimini ana hatlarıyla aktardı. Toplantı sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamış olsa da, taraflar ele alınan öneriler doğrultusunda ortak projeler geliştirilmesine yönelik müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 8,5 büyüme kaydetti

Özbekistan ekonomisi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 büyüdü. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik sonuçların ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada tarım sektörünün yüzde 4,7, sanayi üretiminin yüzde 8, inşaat sektörünün yüzde 13,8, hizmetler sektörünün yüzde 16,9 büyüdüğünü kaydetti. Ülkedeki yatırım hacminin 28 milyar dolara, ihracatın da 14,4 milyar dolara ulaştığını belirten Mirziyoyev, yaklaşık 40 milyonluk nüfusun yaşam standardının belirgin şekilde yükseltilmesi için yıllık ekonomik büyümenin yüzde 9-10 seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, bölge ve sektör yöneticilerinin mevcut tüm imkanları en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Mirziyoyev, küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çekerek, tüm bakanlıklar ve yerel yönetimlerin olası risklere karşı alternatif senaryolar hazırlaması gerektiğini söyledi. Mirziyoyev, küresel ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmak amacıyla bölgelerde girişimciliğin ve sosyal altyapının geliştirilmesi için daha fazla mali kaynak aktarıldığını sözlerine ekledi.