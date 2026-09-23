Özdilek, kuruluşunun 55. yılını yeni yatırımlarla taçlandıracak

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

İki dokuma tezgahı ile Bursa’da 1971 yılında havlu üretimine başlayan, bugün tekstilden perakendeye, turizmden tarım ve hayvancılığa kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Özdilek Holding, 55 yılı doldurdu. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emir Murat Özdilek, grubun 2026 yılı cirosunun geçen yıla göre enflasyon oranında artarak 40 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini söylerken, yeni dönemde 120 milyon dolar yatırım ile ev tekstili üretimi yapacakları fabrika, 45 milyon dolar yatırım ile lojistik merkezi ve 30 milyon dolarlık mağaza yenileme yatırımlarını anlattı. Özdilek’in verdiği bilgilere göre bu kapsamda grubun önümüzdeki dönemde büyümesinin odağında üretim, lojistik, mevcut mağazaların yenilenmesi ve stratejik yeni şubeler olacak.

Şirketin 55. yılı ve yeni dönem hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Emir Murat Özdilek, Bursa Badırga’daki Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) hayata geçirilen 106 bin metrekare kapalı alana sahip üretim kompleksini 120 milyon dolarlık yatırımla tamamlandıklarını ve gelecek hafta açacaklarını söyledi. Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışılan tesiste üretim ve taşınma süreci başlarken, yatırımın yarısının makine, diğer yarısının ise bina için gerçekleştirildiğini belirten Özdilek, yeni tesisin üretimde yüzde 15 maliyet, yüzde 35 hız avantajı sağlayacağını ifade etti.

Yeni fabrikada kapasite değil, verimlilik artacak

Yeni üretim kompleksiyle mevcut havlu ve bornoz üretim kapasitesinde artış planlanmıyor. Özdilek’in yıllık havlu ve bornoz üretim kapasitesi 6 bin ton seviyesinde bulunuyor. Yeni yatırımla yaklaşık 50 yıllık üretim tesisindeki faaliyetlerin modern tesise taşınacağını anlatan Emir Murat Özdilek, eski fabrikadaki makinelerin bir bölümünün 40 yıla yaklaşan yaşta olduğunu, yatırım kararında üretim altyapısının yenilenmesi ihtiyacının belirleyici olduğunu söyledi. Yeni komplekste yaklaşık 650 kişilik mevcut istihdam korunacak. Grubun toplam çalışan sayısı ise 7 bin 600 seviyesinde bulunuyor. Bunun yaklaşık 5 bini perakendede, bin 300’ü tekstil üretiminde görev yapıyor. Yeni fabrikayla dışarıdan alınan bazı üretim süreçlerinin de şirket bünyesine çekilmesi hedefleniyor. Özellikle konfeksiyonda dönem dönem dışarıdan hizmet aldıklarını belirten Özdilek, yeni tesisle birlikte bu üretimin de grup bünyesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Şirketin yıllık 6 bin ton havlu ve bornoz kapasitesinin yanı sıra 18 milyon metre boya-baskı kapasitesi bulunuyor. Üretimin büyük bölümü grubun kendi ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilirken, iplikte dışarıya da üretim yapılıyor.

30 milyon dolar yenileme ve şube yatırımına

Grubun yatırım programı üretim tesisiyle sınırlı kalmayacak. Özdilek, önümüzdeki dönemde özellikle mevcut mağazaların yenilenmesine ve stratejik görülen noktalarda yeni şubelerin açılmasına ağırlık verecek. Emir Murat Özdilek, bazı mağazaların 10-15 yıllık olduğunu ve mimari konseptten fiziksel koşullara kadar yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde bu alana yoğunlaşacaklarını söyledi. Özdilek, yenileme ve stratejik şubeleşme projeleri için yıllık yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım planladıklarını açıkladı. Grubun halen yaklaşık 150 ev tekstili mağazasının yanı sıra alışveriş merkezi ve marketlerden oluşan 20 civarında noktası bulunuyor.

Yurtdışına ABD ile açılacak

Yeni mağazalaşmada yurt dışındaki en dikkat çekici adım ise ABD’de atılacak. Özdilek, Ocak 2027’de Manhattan 3. Cadde’de kendi ev tekstili mağazasını açmaya hazırlanıyor. Avrupa’da geçmiş yıllarda mağazacılık deneyimleri bulunan şirket için Manhattan mağazası ABD’de doğrudan kendi açacağı ilk mağaza olacak. Özdilek, mağazayı yalnızca satış noktası olarak değil, ABD pazarını gözlemlemek ve kurumsal müşterilere ürünleri sergilemek açısından bir showroom ve “prestij adımı” olarak gördüklerini ifade etti. Türkiye’de ise Nişantaşı Valikonağı Caddesi’nde Özdilek ve Cotton Saint Claus markalarıyla iki yeni mağazanın açılması planlanıyor.

Lojistiğe 45 milyon dolar

Grubun devam eden bir diğer büyük yatırımı Bursa İnegöl’deki lojistik merkezi. 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek merkezin Kasım 2027’de tamamlanması planlanıyor. İnşaatı devam eden tesis 60 bin metrekare brüt, 35 bin metrekare net kapalı alana sahip olacak. Özdilek’in e-ticaret ve lojistik operasyonlarının önemli bölümünün buradan yürütülmesi hedeflenirken tesiste ofis ve depo alanları da yer alacak. E-ticaretin bugün toplam faaliyetler içinde henüz sınırlı bir paya sahip olduğunu anlatan Özdilek, önümüzdeki yıllarda bu kanalın büyütülmesinin hedeflendiğini söyledi. Şirket ABD’de Amazon üzerinden de satış yaparken, buradaki operasyonun geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor.

Buna karşın Özdilek, yurt dışında hızlı ve kontrolsüz bir mağazalaşma stratejisi izlemediklerinin altını çizdi. Körfez ülkelerini de incelediklerini ancak henüz yatırım kararı almadıklarını belirten Özdilek, yatırımların sürdürülebilir olmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Tekstil ihracatı 45 milyon dolardan 3 milyon dolara geriledi

Özdilek’in gündemindeki önemli başlıklardan biri de tekstil ihracatını yeniden büyütmek. Şirketin tekstil ihracatının geçmiş yıllardaki yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinden 3 milyon dolar düzeyine kadar gerilediğini açıklayan Emir Murat Özdilek, özellikle son yıllarda Türkiye’de artan üretim maliyetleri ve rakip ülkelerin öne çıkmasının bu gerilemede etkili olduğunu söyledi. Şirketin satış ekiplerinin yeniden ihracatı artırmak için çalıştığını ve 2027 için potansiyel siparişler bulunduğunu belirten Özdilek, hedeflerinin ihracatı kademeli olarak eski seviyelerine taşımak olduğunu kaydetti.