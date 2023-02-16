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Özel güvenlik tedbiri gerektiren alımlarda ihale esasları belirlendi

Güvenlikle ilişkili veya gizlilik içinde yürütülmesi gereken kamu alımlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimlerinin uygulayacağı esaslar belirlendi.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ)

Güvenlikle ilişkili veya gizlilik içinde yürütülmesi gereken kamu alımlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimlerinin uygulayacağı esaslar belirlendi.

Bu kapsamda pazarlık ve ihale usulüyle alım yapılabilecek. Pazarlık usulünde en az 3 teklif alınacak ancak davetliler dışında ihaleye teklif verilemeyecek.

İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi veya ekipman, standardizasyon gibi zorunluluk gerektiren durumlarda doğrudan temin usulü kullanılabilecek.