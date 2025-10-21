Özel hastanelere sıkı denetim: Usulsüzlüklere 1 milyar TL’ye yakın ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerdeki usulsüz sağlık hizmetlerini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

2024 yılında yapılan 8 bin 382 denetimde, usulsüzlük tespit edilen 7 bin 983 hastane ve kuruluşa toplam 607,9 milyon TL ceza kesildi. 2025’in ilk yarısında ise 5 bin 94 denetim yapılırken, 4 bin 781 kurum ve hastaneye 333,9 milyon TL tutarında ceza uygulandı. Böylece son 1,5 yılda özel hastanelere kesilen cezalar neredeyse 1 milyar TL’ye ulaştı.

Denetimler devam ediyor

Denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçildiğini ve sağlık hizmetlerinde şeffaflığın artırılmasının hedeflendiğini bildiren SGK, "Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerde denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını koruyoruz" açıklamasında bulundu.

"Usulsüz uygulamalarla mücadeleye devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da usulsüz sağlık hizmetine asla geçit vermeyeceklerinin altını çizerek, ”Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.