Özel hastaneye KDK freni! Yenidoğan tedavi ücreti iade edildi

Yenidoğan bir bebeğin sarılık tedavisi için özel hastanenin talep ettiği 11 bin 450 lira, KDK’nin müdahalesiyle aileye iade edildi. Bu karar, sağlıkta haksız ücret tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olduğu tespit edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanenin Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak yenidoğana yönelik sarılık tedavisi için tahsil ettiği 11 bin 450 liranın iadesini iadesini sağladı.

Mavi ışık için tedavi ücreti alındı

KDK'nin kararına göre, Ankara'da özel hastanede doğum yapan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık olduğu gerekçesiyle bebeğini mavi ışık tedavisi uygulanması için aynı hastaneye götürdü. Hastane, sarılık tedavisi kapsamında doktor muayene ücreti ve hastane masrafı da dahil olmak üzere anneden toplam 11 bin 450 lira tedavi ücreti aldı.

İlave ücret alınarak tebliğe aykırı davranıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirten anne, ücret iadesi talebinde bulundu ancak olumsuz cevap aldı.

Anne KDK'ya başvurdu, ücret geri ödendi

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına KDK'ya başvurdu.

Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Talebi olumlu karşılayan hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti.