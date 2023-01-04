Özel okul ücretinde artış sınırı yüzde 65

ANKARA (EKONOMİ) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerindeki artış oranının bu yıl için yüzde 65 olarak uygulanacağını söyledi.

Özel okul yöneticileriyle bir hafta içinde ikinci kez bir araya gelen Özer, fiyat artış oranını belirlerken TÜFE’yi dikkate aldıklarını aktardı.

Özel Okullar Yönetmeliğine göre özel okul ücretlerinin Yİ-ÜFE ile TÜFE’ye göre belirleniyordu ve TÜİK’in açıkladığı verilere göre yüzde 100’lük artış yapılması gerekiyordu. Bakan Özer, bu oran yerine velileri de memnun edecek bir artış oranı belirleyeceklerini söylemişti.

Okul yöneticileri karşı çıktı

Özel okul yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından kısa bir basın açıklaması yapan Bakan Özer, görüşmede sadece okul ücretlerini değil, hizmet kalitesinin artırılması, hizmetle ilgili ihtiyaç duydukları destekle ilgili Bakanlık olarak yapabileceklerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin insan kaynağına yaptıkları katkılardan dolayı okul yöneticilerine teşekkür eden Mahmut Özer, “Bakanlığımız, ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak bir sondaki yıla ilişkin ücretleri belirliyor. Bu sene değişikliğe gidiyoruz, ÜFE’den ziyade TÜFE’yi baz alacak şekilde fiyat belirleme kararı aldık. Enflasyon beklentisinin düşük olması, velilerin desteklenmesi bağlamında MEB olarak fiyatın yüzde 65 olarak belirlenmesi kararı aldık” dedi.

Özel kurum temsilcilerinin bu fiyatın yetersiz bulduğunu söyleyen Özer, “Sektör temsilcileri artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamada Bakanlık ve Özel eğitim kurumları birbirine destek olarak bunu aşacak” ifadelerini kullandı.