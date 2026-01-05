Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı için tavan zam oranları açıklandı

Enflasyon, aralık ayında beklentilerin altında gelerek yüzde 0,89 oranında artış gösterirken, 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi, aylık yüzde 0,75 artarken; yıllık yüzde 27,67 oldu.

Ayrıca özel okulların da 2026-2027 eğitim öğretim yılı için uygulayabileceği zam oranları belli oldu.

NTV muhabiri Merih Ak'ın aktardığına göre okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

Ara kademelerde (aynı okulda devam eden sınıflar) ise zam oranı yüzde 30,74 olacak.

Eğitim hizmeti dışında kalan kalemlerde (servis ve yemek hariç) uygulanabilecek artış oranı ise yüzde 29,28 ile sınırlandırıldı.

Özel okullar bu oranları aşamayacak.