Özel okullarda kayıt dönemi fahiş fiyatlarla başladı! Veliler tepkili

Öğrenciler yeni eğitim dönemi için heyecanla beklerken, özel okulların yüksek zamları velileri kızdırdı.

BirGün'de yer alan habere göre, bazı özel okullar, erken kayıt dönemi olarak ocak ayından önce başlattığı ve yeni dönemdeki kayıt ücretlerini yüzde 80 oranında artırdığı öne sürüldü.

"Eğitim ve yemek 215 bin TL"

Geçen yıla kıyasla yeni ücretlerde yüzde 60 oranında zam yapıldığını söyleyen bir öğrenci velisi “Eğitim ve yemek 215 bin TL. Üstelik bu rakamlara kitap, servis, kıyafet dahil değil. En az 350 bin TL’lik bir masraf oluşuyor. Erken kayıt fiyatı buysa sezon fiyatını düşünemiyorum” diyerek tepki gösterdi.

"Bu faizsiz kredi kullanımıdır"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal “Yıllık oranlar belli olmadığı halde yeni eğitim öğretim dönemi için bir ücret belirlemek niyet okumaktan öteye gitmeyecektir. Okulun kapandığını düşünün, ödenen para ne olacak? Eğitim yılı yeni başlamışken on ay sonrası için erken kayıt indirimi söylemi ile ücret talep etmek faizsiz kredi kullanımıdır” ifadelerini kullanarak bu zammın yasal olmadığına dikkat çekti.