Özel sağlık sigortası zammı yüzde 100'ü buldu: 4 kişilik bir aile ne kadar ödüyor? Fiyatı düşürmenin formülü var mı?

Sağlık masrafları arttı, bu durum primlere de yansıdı. Özel sağlık sigortası fiyatları yüzde 100 zamlandı.

Özel sağlık sigortası yaptıranlar bu yıl artan prim yüküyle karşı karşıya kaldı. Sigortasını kullananlar için yenileme dönemlerinde primler neredeyse iki katına çıktı.

Hiç kullanım yapılmayan poliçelerde dahi zam oranı yüzde 40'ı buldu.

Fahiş artışın nedeni ne?

NTV'de yer alan habere göre özel sağlık sigortasını en çok artıran temel unsur hastane ücretleri. Özellikle doktor muayene ücretleriyle yatak ücretleri geçen yıla göre büyük oranda artış gösterdi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "Bazı şirketlerde bazı paketlerde yüzde 150'ye kadar da çıkabiliyor. Artışın birinci sebebi sağlık enflasyonu dediğimiz sebepler. Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklamanın özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz" dedi.

4 kişilik bir ailenin ödeyeceği tutar 400 bin TL'yi buluyor

Sigorta uzmanlarının anlattıklarına göre dört kişilik bir aile için özel sağlık sigortası poliçesi, geçtiğimiz yıl 150-200 bin lira arasındayken bu yıl aynı poliçe 350-400 bin lira arasında değişiyor.

Bağcı, "Çoğu grup şirketinin bunu yapmaktan kaçındığı veya paket düşürdüğünü dar kapsamlı paketlere geçtiğini görüyoruz" diye konuştu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da artış oranı aynı

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında ise rakamlar daha düşük. Ancak bir yıllık artış oranı hemen hemen aynı.

Bağcı, "Geçen yıl 30-40 bin lira olan dört kişilik aile primlerinin bu yıl 80-90 bin lira gibi rakamlarla karşılaştığını rahatlıkla görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. .

Poliçeler indirimli nasıl yenilenir?

Peki sağlık poliçelerini indirimli olarak yenilemenin formülü ne? Uzmanlara göre bu yılki poliçeleri indirimli yenileyebilmek mümkün. Ancak bu da doğru sigorta kullanımından geçiyor.

Turusan Bağcı, "Özel sağlık sigortalarında indirimler var. Az kullanan kişilerde de artı indirim de yapıyor sigortacı. O sebeple de gereksiz kullanımdan kaçma, gereksiz yönlendirme tahliller... Mümkün oldukça gereksiz harcamalardan kaçınmak size indirim getirecektir" diye konuştu.